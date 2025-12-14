「夫が最近おかしい…」小さな違和感が“不倫の始まり”だった瞬間
夫の行動に「なんか変だな…」と感じた瞬間はありませんか？夫婦それぞれの生活リズムが変わると、距離が生まれやすくなります。その変化が“自然な変化”なのか、それとも“不倫の始まり”なのか、判断がつきにくいことも。そこで今回は、多くの女性が経験している「最初の違和感」を紹介します。
態度がやわらかくなる
急に優しくなった、家事を手伝ってくれるようになった。こうした夫の“謎の優しさ”は、一見いい変化に見えます。しかしその裏には、心のどこかに後ろめたさがあり、家庭のバランスを取ろうとする心理が働いていることもあるのです。
スマホ習慣の変化
スマホを肌身離さなくなる、画面を下向きに置く、通知を切る…。こうした小さな行動変化は、誰かとのやり取りを隠したい時に現れやすいものです。妻に見られたくないという気持ちの動きが、無意識の仕草として出てしまいます。
生活リズムが変化する
残業が増えた、週末の外出が多くなった、帰宅後の会話が減った--。こうした変化は、気持ちの比重が家庭以外に傾いているサインのことがあります。行動の変化そのものよりも、「なぜそう変わったのか」という背景を丁寧に見つめることが大事です。
違和感は、心が発する“最初のSOS”。すぐに結論を出す必要はありませんが、自分の心のざわつきを軽視しないことが、これからの夫婦関係を守る第一歩になります。
