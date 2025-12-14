好きな人に彼女がいた…。片想い＆失恋を「忘れる方法」
好きになった男性に彼女がいたということがわかると、すごくショック。
その気持ちをズルズルと引きずってしまう女性もいるでしょうが、なるべく早く気持ちを切り替えて新しい恋を探したいところです。
そこで今回は、なる早で片想い＆失恋を「忘れる方法」を紹介します。
心ゆくまで思い切り悲しむ
失恋直後は心にポッカリと穴が空いた状態になるものですが、なるべくならその状態を早く抜け出したいところ。
特に涙を流して泣くことは、ストレス解消にもなるだけでなく、美肌効果やダイエット効果もあると言われていますから、次の恋につなげるためにも涙を流してみてください。
信頼できる友だちに気持ちを吐き出す
恋愛相談してもOKな信頼できる友だちがいるなら、その友達に気持ちを全て吐き出してしまいましょう。
悲しい想いを誰かに聞いてもらうだけでも気持ちを落ち着けることができますし、もしかしたら友達からも有用なアドバイスをもらえることも。
もし失恋そのものの話はしたくない場合でも、他愛のない話をするだけでも気持ちが多少は軽くなるでしょう。
新しい趣味を始めてみる
心の傷を癒すために、新たな魅力を作るために、何か新しい趣味や習い事を始めてみるのもおすすめです。
趣味や習い事に没頭しているうちに、自然と失恋による傷も癒やされていきますし、あなた自身の魅力も高まっていはず。
また、趣味や習い事を新たに始めることが出会いのチャンスとなることもあります。
もし失恋してしまった時、なかなか前の恋を忘れられない時は、ぜひ今回紹介した方法を試してみてくださいね。
🌼失恋を予感させます…。男性が「冷めた時」に見せる態度