「いつも同じパターン…」束縛されやすい女性に共通する“３つの傾向”
「また束縛されてる気がする…」「結局いつも同じパターン…」
そう感じる恋が続くと、自分が悪いのかな、と落ち込んでしまうもの。
でも、束縛されやすい女性は、決して弱いわけでも依存しているわけでもありません。
そこで今回は、そんな束縛されやすい女性に共通する“３つの傾向”を紹介します。
“嫌われたくない”が強く、線引きがあいまいになる
男性からの誘いを断れなかったり、お願いをすぐ受け入れてしまったり。
最初は気遣いのつもりでも、男性からすると「ここまでは踏み込んでもいいんだ」と
境界線を読み間違えるきっかけになることがあります。
小さい場面で「今日は無理かも」と言えるだけで、関係性は変わるものです。
連絡のペースを男性に合わせすぎてしまう
不安にさせたくなくて、つい即レスになったり、遅れると申し訳なく感じたり…。
その優しさが、結果的に“いつでも返事がもらえる人”という印象につながり、
少し連絡が遅れただけで男性が不安になり、束縛へと発展することがあります。
まずは、自分のペースで返信することを優先すべきです。
男性への不満や違和感を飲み込むクセがある
「これくらい言わなくてもいいか」「重いと思われたくない」。
小さなモヤモヤを我慢し続けていると、男性は“問題がない”と受け取ってしまいます。
そうやって干渉や束縛がエスカレートしていくケースも。
軽いトーンで「それは苦手かも」と伝えるだけで、関係はグッと健全になるはずです。
束縛されやすい女性は、実は人よりも“思いやりが深い人”。
だからこそ境界線を曖昧にしやすいのです。
自分の気持ちを少し大事にするだけで、きっと自由で“安心できる関係”につながっていきますよ。
