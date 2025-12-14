乾燥で白髪が浮く冬こそ試したい。“若見えツヤ髪”を叶える「白髪ぼかしカラー」の正解
冬になると、急に白髪が気になり始めるという大人世代は少なくありません。乾燥で髪の水分量が落ちると、白髪は光を乱反射しやすくなり、“浮いて見える”原因に。さらに、パサつきが重なることで全体がくすんだ印象になってしまうのです。そこで今回は、白髪を無理に隠すのではなく、自然に馴染ませて“若見えツヤ髪”を叶える「白髪ぼかしカラー」の正解アプローチを紹介します。
白髪が悪目立ちするのは“乾燥の影響”です
冬の髪は、肌以上に乾燥の影響を受けやすいといわれています。水分が抜けるとキューティクルがめくれ、光を均一に反射できなくなるため、白髪が部分的にギラついて見えることも。さらに、髪内部の空洞が目立ちやすくなり、色が抜けたような“くすみ”が起こりやすい点も大人世代の悩みの一つです。
こうした状態のまま暗く染めてしまうと、根元の白髪が伸びたときに境目がくっきり出てしまい、かえって老け見えにつながりやすくなります。まずは髪のコンディションを整えながら、自分の髪質に合うカラー選びをすることが大切です。
白髪を自然に馴染ませる。“白髪ぼかしカラー”の正しい選び方
白髪ぼかしのポイントは、“白髪を隠す”ではなく“白髪を溶け込ませる”という発想。大人世代に人気のベージュ系やミルクティーグレージュは、白髪の明るさと自然に馴染み、境目が目立ちにくくなるだけでなく、動くたびに透明感が引き立ちます。細めのハイライトを入れておくと、髪に立体感が加わり、ふんわり軽い印象に整いやすくなるのも魅力です。
また、明度を上げすぎないこともポイント。明るさを欲張りすぎると乾燥の影響を受けやすくなるため、“ツヤが出る明度”を美容師さんと相談しながら決めると、仕上がりの満足度がぐっと高まります。
仕上げのスタイリングでツヤが復活。冬こそ保湿アイテムを味方
せっかく白髪ぼかしがきれいに仕上がっても、乾燥で毛先がパサつくとツヤ感が半減してしまいます。冬は、オイルやセラムなどの“軽めの保湿スタイリング剤”を毛先になじませるのが理想的。手ぐしで毛先を整えるだけで、束感が生まれ、白髪ぼかしのニュアンスが自然に際立ちます。
特に外出時は、アウターの襟元やマフラーとの摩擦で髪が広がりやすいもの。朝のスタイリングで少し水分と油分を補っておくと、１日中ツヤの持続を実感しやすくなります。ヘアケアとスタイリングをセットで行うことが、大人世代の“ツヤ髪キープ”の決め手です。
白髪は隠すほど悪目立ちしやすく、自然に馴染ませるほど上品なツヤが宿るもの。冬の乾燥ダメージを味方につけながら、透明感のある白髪ぼかしカラーで、髪から印象をアップデートしていきましょう。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
