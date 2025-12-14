朝のファンデが浮く…。40代以降の肌に現れる“乾燥サイン”の理由とは
朝、鏡の前でファンデーションを塗った瞬間に「なんだか今日は全然のらない…」と感じることはありませんか？肌が特別荒れているわけではないのに、なじまず、妙にムラになる現象、40代以降の肌が発している“乾燥の赤信号”である場合があるんです。日々のスキンケアを丁寧に続けていても、年齢とともに肌の状態は少しずつ変化していくもの。そこで今回は、ファンデがのらなくなる理由と、その背景にある肌のメカニズムをわかりやすく解説します。
水分保持力の低下で、肌表面が“つかめなくなる”から
40代以降の肌は、見た目以上に乾燥が進みやすくなります。表面は一見なめらかでも、角層の水分量が低下すると、ファンデーションを受け止める“土台”が不安定に。特に頬や口まわりは乾燥が進みやすく、粉っぽさやムラを感じやすくなります。
さらに、外気の寒暖差やエアコンによる乾燥が重なると、肌本来のバリア機能も揺らぎやすくなってしまいます。「昨日までは普通にのっていたのに、今日は全然だめ…」という日が続く背景には、こうした乾燥の積み重ねが隠れていることもあります。
皮脂と水分のバランスが乱れやすいから
乾燥が進むと、肌は不足した水分を補おうとして皮脂を多めに分泌することがあります。その結果、朝は乾燥によってファンデが浮き、時間が経つと皮脂と混ざり合ってヨレやすくなる--そんな“悪循環”が起きやすくなるのです。
40代以降はホルモンバランスの影響で皮脂量も揺れ動きやすく、「テカりやすいのに乾燥もする」という矛盾した状態になることも。乾燥と皮脂バランスの両方を整えるケアが必要とされるのは、このためです。
角層の乱れがメイクのりに影響することも
肌表面の角層は、摩擦、紫外線、睡眠不足などの影響で簡単に乱れてしまいます。角層が整っていない日は、ファンデーションが均一に広がらず、薄く塗ってもムラっぽく仕上がってしまうことがあります。
朝、頬をそっと触れたときにざらつきやごわつきを感じるなら、それは乾燥だけでなく“角層の乱れ”が起きているサイン。肌をやわらかくほぐし、水分が入りやすい状態に戻すことが、メイクのり改善へのひとつのポイントです。
“乾燥サイン”を見逃さず、肌に合わせたケアを
ファンデーションがのらない日は、単に“肌の調子が悪い”だけではなく、乾燥・皮脂バランス・角層の状態など複数の要因が重なっていることがあります。いつもより肌が乾いて見える日、鏡の中の自分がどこか疲れて見える日--そんな小さな変化に気づいたら、スキンケアの見直しをしてみる良いタイミングです。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
