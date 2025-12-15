“合法ロリ巨乳”長澤茉里奈、破壊力抜群の美ボディ 童顔とのギャップに驚き
グラビアアイドルの長澤茉里奈（30）が、15日発売の『週刊プレイボーイ』52号（集英社）のグラビアに登場する。
【別カット】これは破壊力抜群…ツインテ×童顔×圧倒的スタイルをみせた長澤茉里奈
長澤は、自ら“合法ロリ巨乳”と称し、童顔とギャップのある圧巻の巨乳が人気のグラドル。自身がプロデュースするアイドルグループChuu▽Cute（チューキュート／▽＝ハートマーク）が活動中。YouTubeチャンネル『麻雀遊戯王』レギュラーアシスタントMC、テレビ番組『塚田けんぢのみんなのラーメン』（INC長野ケーブルテレビ）レギュラーアシスタントを務めている。
10月に30歳を迎えた記念グラビアとなる今回は、童顔とギャップのあるT153・B82・W52・H83センチの抜群のスタイルを披露。イチゴ柄水着にツインテールやハイレグなど、破壊力抜群のグラビアを展開している。
なお同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには≒JOYの逢田珠里依が、そのほか里仲菜月、高崎かなみ、野村るな、白川愛梨、東京オートサロン2026イメージガールA-classとして森脇梨々夏、百田汐里、橘香恋、苗加結菜、クララプロダクションとしてぽたみう、フルートありさ、ゆでたまご、なな茶が登場する。
