続けるほどお腹が薄くなっていく。１日１分【腰まわりの贅肉落としに効く】簡単エクササイズ
歳を重ねるほど、ダイエットしても腰まわりの贅肉が“なかなか落ちない”と感じる人は多いはず。その背景には、お腹の奥の筋肉がうまく働かなくなることで、下腹や脇腹がぽっこりしやすくなることが関係しているんです。そこで今回は、腹筋の衰えを無理なくカバーしながら、お腹を薄く引き込む力を高めてくれるピラティスの簡単エクササイズ【シングルレッグストレッチ・ピラティス】を紹介します。
腰まわりが落ちにくいのは“腹筋のサボり癖”が原因だった
腰まわりの贅肉は、食事だけではなかなか落ちないことがあります。大人世代に多いのが、腹筋が弱まり、お腹の奥の筋肉（インナー）がうまく働かなくなることで、腰まわりに脂肪がつきやすい状態になっているケース。
シングルレッグストレッチ・ピラティス
（１）床に仰向けになって両ひざを立てる
（２）息を吸って、息を吐きながら両脚を浮かせて頭を持ち上げる ※このとき意識をお腹に集中させます
（３）息を吸って、息を吐きながら片脚を伸ばし、同時に逆脚の膝を曲げる ※曲げた脚に手を添えます
（４）息を吸いながら両脚を元の位置に戻し、息を吐きながら脚をスイッチして（３）を行う
（３）、（４）で１セットとし、“１日あたり10セットを目標”にお腹に意識を集中させつつリズム良く実践しましょう。なお、体勢がキツい場合は、伸ばす側の脚を上方に上げる形で行うと比較的楽に行えます。ぜひ習慣化して、理想とするほっそりとした腰まわりに近づいていきましょう。＜ピラティス監修：KANA（インストラクター歴３年）＞
