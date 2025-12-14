【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2025年12月〜2026年1月の恋模様》
何事も実行するタイミングが想像以上に大切になります。人間関係の中でも“恋愛関係”はとても深く濃密なものだからこそ、誰もが願う幸せを掴むために“運勢の流れ”を意識してみませんか？ それでは、あなたの生年月日から導かれる《2025年12月〜2026年1月の恋模様》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
12月・1月ともに運気は弱く現状維持のとき。ただし、運気は徐々に上向きのため先のことは心配しないで。伝えたいことがあるなら運気が強くなるときを待つのがよいでしょう。今は自己主張は控えて賢くいきましょう。
12月・1月ともに受け身の運気で現状維持のとき。思い通りに進まなくても焦らないで。相手を尊重することでうまく立ち回ってください。来年の年運も弱いため自己主張は控えてしばしの忍耐となりそうです。
Salasvan（サラスヴァン）
12月は運気は強く、願いが叶いやすいとき。一転、1月は運気は停滞して弱くなるため現状維持へと変化します。何をするにも12月中がよいでしょう。12月後半にかけて運気は徐々に弱まるため、早めの行動がよいでしょう。
Bloomie（ブルーミー）
12月・1月ともに運気は強く順調なとき。あなたの気持ちや思いを素直につたえてみても大丈夫なとき。運気のサポートもありきっとスムーズに受け入れられることでしょう。普段は言いにくいことでも伝えてみてください。
Ganarbien（ガナービアン）
12月・1月ともに運気は順調なとき。特に、12月は再会運の強いとき。忘れられない人がいるなら思い切ってアプローチしてみるとよいでしょう。運気の後押しがありうまくいく可能性大です。このチャンスを掴んでください。
Palansophie（パランソフィー）
12月は運気が浮つきがちなとき。一時の感情に流されないほうがよいでしょう。1月も引き続き弱い年運のため現状維持がよいでしょう。価値観が異なると感じる場合でも今は相手に合わせて譲る気持ちでいきましょう。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
12月・1月ともに引き続き年運は停滞するため現状維持に徹してください。特に1月は浮気心に要注意。何となく勢いで決めたり変えたりしないほうがよいでしょう。悩むことがあっても答えを求めず期待は手放しましょう。
Parvie（パルヴィー）
12月は運気は弱く現状維持のとき。自己主張は控えてトラブルを回避してください。一転、１月は物事がスムーズに進みそうです。あなたの理想に少しでも近づいておいてください。そのためには具体性が必要でしょう。
Surlouis（サールイ）
12月は決断するのによいとき。思い切ってここでこれから進む道を決めてしまいましょう。一転、1月は運気は弱く停滞します。現状維持に徹するときのためとにかく12月がチャンスです！バイオリズムを掴んでくださいね。
Devality（ディヴァリティ）
12月・1月ともに運気のサポートがあり順調なときです。特に、1月は決断することに大きなサポートがありスムーズなスタートが切れることでしょう。ぜひ、ここで進むも辞めるも何でも決断してみてください。
Deviage（デヴィアージュ）
12月・1月ともに運気は上昇気流で追い風が吹いています。あなたの望む未来に向かって具体的な形にしていってください。心機一転のスタートもありなときです。デートは舞台鑑賞を楽しむのがおすすめです。
Hanuexy（ハヌークシィ）
12月は運気は弱く現状維持のとき。1月も2026年は停滞する運気のため関係や環境を変えずに今のままを大切に守ることを意識して行動するのがよいでしょう。デートは新作の映画鑑賞を映画館で楽しむのがおすすめです。
あなたの恋模様はいかがでしたか？ バイオリズムや物事の相性を意識することでよりあなたらしく輝けます。運を味方に幸せを掴んでくださいね。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞