腹筋が苦手でも続けられる！１日30秒【お腹引き締め＆姿勢改善に効く】簡単エクササイズ
「腹筋運動はキツくて続かない…」という方にこそ試してほしいのが、１日30秒でできる簡単エクササイズ【ダブルニーアップ】です。床に仰向けで寝て両ひざを同時に引き上げるだけのシンプルな動きなのに、お腹の引き締めや猫背などの姿勢改善に効果を期待できます。さらに、クランチのように首や腰へ負担がかかりにくいので、運動が苦手な人でも無理なく続けられるのが魅力です。
🌼腹筋運動が苦手でもOK！１日５回【腰周りをほっそりさせる】簡単エクササイズ
ダブルニーアップ
（１）仰向けの姿勢になって両ひざを軽く曲げ、両腕を体の横に置いて手のひらを下につく
（２）両ひざを曲げたまま腰を浮かして胸に近づけていき、胸に近づけきったところで２秒間キープして元の姿勢に戻す
これを“１日10回を目標”に繰り返し実践します。なお、両脚の重さを負荷にして行うエクササイズなので、「両ひざを胸にくっつけた状態でキープしないこと」がポイント。脚を浮かせた状態で最も腹筋や体幹に負荷のかかるポイントを見つけて、そのポイントで体勢をキープすることを意識してくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞