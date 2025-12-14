休んでるはずなのに疲れが抜けない…。忙しい大人世代に多い「回復しにくい疲れ」の原因とは
しっかり寝たのに体が重い、週末を挟んでも疲れが抜けない…。そんな“回復しにくい疲れ”を感じる大人世代は少なくありません。忙しさやストレスが続くと体の回復システムが乱れ、エネルギーを立て直しにくくなることがあります。近年は、この状態を説明するものとして「アドレナル疲労」という考え方が話題になることも。そこで今回は、忙しい大人世代の疲れが長引きやすい理由と、生活の中で取り入れたい対策を紹介します。
ストレスが続くと“回復のリズム”が崩れやすくなる
ストレスに反応する働きを持つ副腎（アドレナル）は、体を守るためのホルモンをつくっています。忙しい毎日が続くと、この副腎が常に働き続ける状態になり、疲れが取れにくくなる…という考え方があります。これが“アドレナル疲労”と呼ばれるものです。
忙しさが招く生活習慣の乱れが、疲労を長引かせる
仕事・家事・子育て…気づけば毎日があわただしく、休むより“こなすこと”を優先してしまう人も多いはず。そんな中でカフェインに頼りがち、食事が不規則、夜遅くまでスマホを見てしまう。こうした生活が続くと、体がずっと緊張状態になり、リラックスへの切り替えが難しくなります。
さらに大人世代は、ホルモンバランスの変化が重なることで疲れやすさが増す時期。忙しさが続くほど、回復しにくい疲れが積み重なりやすくなります。
今日からできる“疲れが抜けやすい体”をつくる習慣
まず意識したいのは、体をゆっくり緩める時間をつくること。深い呼吸を数分行う、朝の光を浴びる、夜はスマホを見る時間を短くするなど、少しの工夫でも回復力が整い始めます。
食生活では、甘い物やカフェインに頼りすぎないことも大切。血糖値が急に上下するとエネルギーが不安定になり、疲れを感じやすくなることがあります。タンパク質やミネラルを適度に摂ることで、体がエネルギーをつくりやすくなります。“頑張り続ける”のではなく、小さく休む習慣を積み重ねることが、疲労感を軽くする近道です。
疲れは体からのメッセージ。無理を続ける前に整える時間を
休んでも抜けない疲れは、忙しい大人世代が抱えやすいサインのひとつ。生活習慣を少し整えるだけで、体がゆっくり元気を取り戻すことがあります。無理を続ける前に、心と体のペースを整える時間をつくっていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞
🌼なんだかイライラが止まらない日こそ大事。40代以降のメンタルを整える「神経ケア習慣」