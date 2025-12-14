忙しくて美容室に行けない…！年末の“白髪・色落ち”をごまかす「簡単セルフケア」３選
年末は仕事も家のことも一気に慌ただしくなり、美容室へ行くタイミングを逃してしまう人も多いのではないでしょうか。気づいたら白髪がちらほら、カラーは褪色してプリン髪…。そんな“なんとかしたいのに時間がない！”という時期にこそ役立つのが、おうちで簡単にできるセルフケアアイテムです。今回は、美容室に行けない期間を少しでも快適に過ごせるように、忙しい大人が頼れる３つのヘアケアアイテムを紹介します。
使うほど深みが出る。色落ち対策に頼れる“カラートリートメントマスク”
使うたびに上品な深みのある髪色へ仕上げてくれるナチュラルバイタルのカラートリートメントマスク「カラーセーフ ヘアマスクS」は年末のバタバタで美容室に行けない時期の強い味方。ヨーロッパのサロンでも支持されているアイテムで、シャンプー後のトリートメントとして使える手軽さが魅力です。ヒマワリ種子エキスをはじめとした植物由来成分が髪を包み込み、乾燥しやすい冬でもしっとりした指どおりをキープします。
▲ナチュラルバイタル「カラーセーフ ヘアマスクS」 全４色（写真はワインレッド、ナッツ） 300ml 各￥1,980（税込）
テクスチャーは柔らかく髪になじみやすいので、ムラなく仕上がりやすいのも嬉しいポイント。赤みのあるカラーを入れている人は、ワインレッドのようなニュアンスカラーを選ぶと色落ち対策に効果的です。美容室に行けない期間の“つなぎケア”として取り入れると、髪色がくすみにくく、まとまりやすい状態をキープできます。
プリン髪が一瞬でぼける。“カラーヘアマスカラ”の即効レスキュー力
明るめのカラーにしている人ほど、根元の黒髪がのびてきたときのプリン状態が気になりやすいもの。そんなときに重宝するのが、根元をさっとぼかせるSHOBIDOのカラーヘアマスカラ「プリン髪ぼかしヘアマスカラ」です。大きめブラシで塗りやすく、テクニックいらずで色の境目を自然にぼかせます。
▲SHOBIDO「プリン髪ぼかしヘアマスカラ」 全５色 各￥1,320（税込）
しっかり発色するタイプなので、黒髪でもきれいになじみやすいのが特徴。境目部分から塗り始め、頭頂部に向かって少しずつぼかすようにすると自然な仕上がりになります。もし液で髪がぺたんとしたら、手ぐしで軽くほぐすとふんわり感が復活。パウダー配合でベタつきにくく、お湯で落とせる手軽さも魅力です。朝の身支度や外出前の“あと１分でどうにかしたい！”というときにも活躍します。
生え際の白髪を“メイクする”。白髪用ファンデーションの手軽さが優秀
分け目や生え際に白髪が集中して出てくるタイプの人には、プリオールの白髪用ファンデーション「ヘア ファンデーション」がおすすめ。乾いた髪に使うアイテムで、付属ブラシでさっと塗るだけ。外出前に気になった部分をピンポイントでカバーできます。
▲プリオール「ヘア ファンデーション」 全３色（写真はダークブラウン） 各￥1,650（税込）
汗や水に強く、色落ちしにくいのに、その日のシャンプーで簡単にオフできるのが魅力。地肌に色がつかないよう、根元から少し離した部分に塗り始めると自然に仕上がります。コンパクトなサイズなのでポーチに入れておけば、急に予定が入った日も安心。外出先で白髪に気づいたときの“緊急お直し”にも大活躍します。
美容室へ行けないと不安になりがちですが、簡単に使えるアイテムを備えておくだけで気持ちがグッと楽に。年末の忙しい時期こそ、ぜひ次の美容室までのつなぎケアとして活用してみてください。＜text＆photo：Chami＞
