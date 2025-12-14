こうすればいいんです。男性が「あなたに尽くしたくなる秘訣」４つ
男性が思わず尽くしたくなる、そんな関係って女性として理想と言えるかも。
そこで今回は、男性が「あなたに尽くしたくなる秘訣」を紹介します。
｜日頃から笑顔を見せる
女性の１番の武器と言っても過言ではない笑顔。
尽くされる女性になるには、まず笑顔が大切です。
あなたの笑顔を見て愛おしく感じた彼は、思わず何でもしてあげたくなるでしょう。
｜彼のために一生懸命になる
彼のために料理をしたり部屋の掃除をしたり、一生懸命に取り組むことも大切。
また、「俺も彼女のためになにかしてあげよう！」と思ってくれること間違いなしです。
｜喧嘩の後は自分から謝る
ちょっとした理由で彼とプチ喧嘩をすることは、どのカップルにもあるはず。
喧嘩の原因が小さいほど、お互い謝りにくくなったりしませんか？
そんな時こそ頑固にならずに少し拗ねた顔で「ごめんね」と伝えれば、彼はあなたを愛おしく感じるでしょう。
｜素直に愛を伝える
なかなか照れくさくて、「好き」の言葉が伝えられない女性は少なくないはず。
でも、大好きな彼女に「好き」と言われて、うれしくない男性はいません。
たまにでいいので、彼への愛を言葉にして伝えてください。
ぜひ大好きな彼からもっと愛してもらえるように、トライできそうなものをいくつか実践してみてくださいね。
