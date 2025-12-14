こうすればいいんです。男性が「あなたに尽くしたくなる秘訣」４つ

男性が思わず尽くしたくなる、そんな関係って女性として理想と言えるかも。

そこで今回は、男性が「あなたに尽くしたくなる秘訣」を紹介します。

｜日頃から笑顔を見せる


女性の１番の武器と言っても過言ではない笑顔。

尽くされる女性になるには、まず笑顔が大切です。

あなたの笑顔を見て愛おしく感じた彼は、思わず何でもしてあげたくなるでしょう。

｜彼のために一生懸命になる


彼のために料理をしたり部屋の掃除をしたり、一生懸命に取り組むことも大切。

自然と男性はあなたを「守ってあげたい」と思うでしょう。

また、「俺も彼女のためになにかしてあげよう！」と思ってくれること間違いなしです。

｜喧嘩の後は自分から謝る


ちょっとした理由で彼とプチ喧嘩をすることは、どのカップルにもあるはず。

喧嘩の原因が小さいほど、お互い謝りにくくなったりしませんか？

そんな時こそ頑固にならずに少し拗ねた顔で「ごめんね」と伝えれば、彼はあなたを愛おしく感じるでしょう。

｜素直に愛を伝える


なかなか照れくさくて、「好き」の言葉が伝えられない女性は少なくないはず。

でも、大好きな彼女に「好き」と言われて、うれしくない男性はいません。

たまにでいいので、彼への愛を言葉にして伝えてください。

ぜひ大好きな彼からもっと愛してもらえるように、トライできそうなものをいくつか実践してみてくださいね。

