【本日誕生日！】新木優子32歳、女子高生に扮した姿から“怪力ショット”までインスタイッキ見
12月15日は女優・新木優子の32歳の誕生日。モデルとして活躍する一方、女優としても最近では『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）や、現在放送中の『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）など、毎クールのように出演する活躍ぶりだ。今回はそんな新木優子の1年をインスタグラムから切り取った。
【写真】女子高生に扮する新木優子がかわいい！ ほか31歳の1年をインスタでチェック
■「え、これ私服なんですか！」と驚きの声
昨年11月には、新木は「撮影の日の私服」とつづり、ニット、ミニスカート、ロングブーツを組み合わせた私服姿を公開。シンプルながらも洗練されたスタイルが際立つ。
この投稿にファンからは、「え、これ私服なんですか！おしゃれですね」「足が長くてスタイル抜群」「脚が細くて綺麗」「さすがのスタイルです」「ポニーテールがとても似合います」など、絶賛の声が相次いだ。
■ 思い出の地・スペインでのショットが絵になる！
今年10月には『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系）のロケで、20歳のときに訪れた思い出の地、スペインを再訪する模様が放送された新木。放送ではまだ芽が出ていなかった当時を振り返り、「ちょうどスペインに来た20歳の時が、大学2年生の自分の中で決めたリミットだったんです」「（大学入学後）最初の2年でお仕事が上手くいかなかったら、このお仕事をあきらめて辞めて、普通の仕事に就こうって高校3年生の時に決めて…」と当時の心境を赤裸々に語っていた。
放送直後にはオフショットとして、スペインの美しい町並みを複数公開した。写真には、地中海のビーチやサグラダファミリアを背景に、笑顔でカメラを見つめる彼女の姿が収められている。投稿の中で新木は「久しぶりに見ることができた、サグラダファミリア、カサバトリョ、地中海。どの場所も本当に美しくて、素敵だったなぁ」とスペイン旅を振り返っていた。
■ そんなに華奢なのに巨大なタイヤを持ち上げる!?
今年7月期には、ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）のメインキャストを飾った新木。同作では、主人公2人と同じ麻薬取締部特捜課で、異能力・腕力を持つ綿貫光を、シックなパンツスーツスタイルで演じた。
第4話の直前には、オフショットとして巨大なタイヤを片手で持ち上げ、笑顔を見せるオフショットを公開。「撮影で使うタイヤは美術さんが作ってくださったとってもリアルな大きいタイヤでした!!」と説明している。スレンダーな新木が巨大タイヤを持ち上げる姿には「すごいパワー」」「ゆんぴょが腕力の異能力なのほんとに萌萌萌萌」といった声が寄せられている。
新木優子、ミニスカ女子高生ルックに反響
■女子高生に扮しても「学生服着ても全然違和感なさ過ぎてやばい!!」の声
同じ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）撮影中の姿より、8月には回想シーンで高校時代の綿貫光を演じているオフショットを公開している。「写真は8話より高校生時代の綿貫を演じた時のものです」と説明している写真では、濃紺のポロシャツとソックスに、グレーのミニスカートを合わせた姿の新木が、カメラに向かってピースサインを向けているほか、高架下で佇んでいる姿も。
当時31歳の新木だが、女子高生スタイルには「別格の可愛さ」「制服似合う」「いやマジで、高校生で通用しますよ」「学生服着ても全然違和感なさ過ぎてやばい！！」「制服最高です」といった声が寄せられていた。
■2人1人役の子役と2ショット「お2人ともかわいすぎっ！」と反響
新木は現在放送中のドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）で、間宮祥太朗と共にダブル主演を務めている。同作は、同窓会で再会した小学校の同級生たちが巻き込まれる不審死事件を描いたノンストップ考察ミステリー。過去に深い因縁のある同級生の高木将（間宮）と猿橋園子（新木）が手を組み、事件解決に向けて立ち上がる姿を描く。
11月には、「園子の幼少期を演じてくれている礼彩ちゃんと撮影で会えました」と、回想シーンで同じ園子を演じている子役・鈴木礼彩との2ショットを公開している。本編ではそろうはずのない2ショットに、コメント欄には「お2人ともかわいすぎっ！」「大人と子供のＷ園子の笑顔が素敵です」「お2人ともかわいすぎっ！」といった声のほか、鈴木本人も「新木さんと共演できるようにがんばります」と誓っていた。
引用：「新木優子」インスタグラム（@yuuuuukko_）
