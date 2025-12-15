「毛玉がついた服」は卒業！【ハニーズ】40・50代が似合う♡「上品見えニット」

冬が来るたび気になりがちな「毛玉問題」も、きれいに見えるニットがあれば心強いもの。【ハニーズ】には、さりげないきらめきやふわっとした質感、こなれディテールで、大人のベーシックコーデを更新してくれるニットが勢ぞろい。今回は、着るだけでサマになる40・50代にうれしい “上品見えニット” をご紹介します。

さりげないきらめきで品よく華やぐ大人のVネックニット

【ハニーズ】「スパンコールニット」\4,980（税込）

ラメとスパンコールのきらめきが、派手すぎず上品に映えるニット。顔まわりをすっきり見せてくれるVネックで、抜け感のある大人スタイルが叶いそう。袖は太すぎないボリューム感だから、トレンド感がありつつも着膨れしにくそうなのが魅力。腰まわりはふんわり隠れる丈感で、体型をさりげなくカバーしてくれるかも。シンプルなボトムに合わせるだけで、大人世代のコーデを品よく華やかに引き上げてくれそうです。

ふわっとグラデが主役級！ シーズンムード高まるフェザーニット

【ハニーズ】「グラデーションニット」\4,980（税込）

ふわふわのフェザーヤーン素材にグラデーションを重ねた、着るだけでおしゃれ感がぐっと上がるニット。やわらかな起毛感と色の移ろいが、いつものシンプルコーデを一気に季節感たっぷりに見せてくれそうです。腰にかかる程度の丈感なので、パンツにもスカートにも合わせやすく、さりげなく体のラインを包み込んでくれそう。装いが落ち着きがちな季節に、やさしく彩りと華やぎを足してくれる一枚です。

着まわし力が頼もしすぎる毎日に寄り添う万能ニット

【ハニーズ】「裾スリット入りニット」\4,980（税込）

ベーシックなクルーネックとボックスシルエットで、どんなコーデにもなじむシンプルニット。着まわし力が高いから、デニムやきれいめパンツ、スカートまで幅広く活躍してくれそう。前後差のあるヘムデザインとサイドスリットがさりげない抜け感を作ってくれて、ただシンプルだけじゃない “こなれ見え” を狙えるかも。インでもアウトでもバランスが取りやすく、忙しい大人の毎日に頼れるニットです。

動くたびにキラッと上品♡ 大人のためのふんわりカーデ

【ハニーズ】「ラメ入りフェザーカーデ」\4,980（税込）

思わず触れたくなるような、毛足長めのフェザーヤーンのカーディガン。動くたびにキラッと輝くラメの光沢が入っていて、派手すぎないのにしっかり華やかさを足してくれそうな一枚。ゆったりめの幅と腰にかかる丈感で体をふんわり包み込み、さっと羽織るだけで大人の余裕ある雰囲気に。シンプルなトップスやワンピースに重ねるだけで、大人世代の冬コーデを上品にアップデートしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki