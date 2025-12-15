新幹線で鼻歌を歌う男性が！「音程外れてるし、イライラするなぁ」でも → 円満解決したワケ

新幹線などで長距離の移動中、周りの音が気になってしまうこともありますよね。陽子さん(仮名)は出張で乗った新幹線でイライラが限界に。今回は筆者の友人のお話をご紹介します。

隣の座席の鼻歌にイライラ……その時救世主が！

おかげで肩の力が抜けたのか、お客さんとのビジネスもうまくいきました。イライラが笑いに変わった瞬間でした。思わぬドラマがあるものですね。

【体験者：40代・女性コンサルティング、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

