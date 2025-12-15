Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤ËÇÔ¤ì¤¿À¤³¦2°Ì¤Ï¡ÖÀÕÇ¤²Ì¤¿¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¿Éíå¡Ö¼ö¤¤¹îÉþ¤Ç¤¤º¡×
WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥Ä¥¢¡¼¾å°ÌÁª¼ê¤¬½¸¤¦WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤Ï14Æü¡¢¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢Æ±5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÏÎÓ»íÅï¤Ë¿Éíå¤ÊÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÇÊ¬¤¬°¤«¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¤Ë¡¢ÎÓ»íÅï¤¬¤Þ¤¿¤â¶þ¤·¤¿¡£2¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSOHU¡×¤Ï¡¢¡Ö¼ö¤¤¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤º¡ªWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤ÇÎÓ»íÅï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â½ÉÅ¨Ä¥ËÜ¤ËÇÔ¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÎÓ»íÅï¥¥é¡¼¡×¤È¤·¡¢ÁêÀ¤Î°¤µ¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÎÓ»íÅï¤ÎÇÔÀï¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´û»ë´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÎÓ»íÅï¤ÏºÇ¶á¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤ËËè²ó¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ºòÇ¯¤ÎWTT¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç¤âÈà¤ÏºÇ½ª¥²¡¼¥à¤ÇÄ¥ËÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¤Ç¤â½à·è¾¡¤ÎÂè7¥²¡¼¥à¤ÇÄ¥ËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Âè7¥²¡¼¥à¤¬Èà¤Î¿´¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶ì¼ê¤ÊÁª¼ê¤¬Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº£Æü¤â¤Þ¤¿¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡×¡ÖÎÓ»íÅï¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦1°Ì¤Ë·¯Î×¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ëÜè¿¶Åì¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡ÖÜè¿¶Åì¤ÎÉüµ¢¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë