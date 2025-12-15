『終幕のロンド』第10話 “鳥飼”草なぎ剛、後継者争いに敗れた“利人”要潤と対面
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第10話が15日の今夜放送される。
【写真】ついに心が通じ合った鳥飼（草なぎ剛）と真琴（中村ゆり）
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーとなっている。
■第10話あらすじ
許されざる恋と知りながら真琴（中村ゆり）への気持ちにうそがつけなくなった鳥飼は、利人（要潤）が法的手段に出ることを覚悟で真琴に思いを伝え、2人の心はついに通じ合う。
御厨ホールディングスでは、剛太郎（村上弘明）が後継者に彩芽（月城かなと）を指名。約束されていたはずの社長の座を妹に奪われる形となった利人は悔しさをにじませるが、彩芽の胸中もまた複雑だった。
そんな中、鳥飼と陸（永瀬矢紘）は、手作りのサンドイッチを持って公園でピクニックをすることに。陸の頼みで急きょ真琴も誘うことになり、3人はまるで家族のように幸せなひとときを過ごすが、その様子を公園の外から、どこかくたびれた様子の利人が見つめていた。利人は、神妙な面持ちで何も知らない陸に近づく。
同じ頃、ゆずは（八木莉可子）は海斗（塩野瑛久）の転職先が御厨ホールディングスの子会社であることを知り、がくぜん。ゆずはから相談を受けた鳥飼もまた、これまでの被害者と海斗の状況が重なり、絶句する。海斗はすっかり剛太郎に心酔していて、ゆずはの忠告にも耳を貸さないという。憤るゆずはに、鳥飼はあることを進言する。
さらに、証拠集めに尽力していた樹を中心とした集団訴訟チームだったが、隠蔽企業への最終決戦に向け、ついに、動き出す。
ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
