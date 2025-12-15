漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の決勝審査員が14日、明らかになった。同日、テレビ朝日系で放送された事前特番「M-1グランプリ 俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語」内で発表された。



【写真】敗者復活戦の審査員5人 新たにダイアン・ユースケが加わる

決勝審査員は、礼二（中川家）、海原ともこ（海原やすよ ともこ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、塙宣之（ナイツ）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、哲夫（笑い飯）、山内健司（かまいたち）、後藤輝基（フットボールアワー）、駒場孝（ミルクボーイ）。昨年に引き続き「9人体制」で漫才頂上決戦をジャッジする。



昨年の顔ぶれとの比較では、石田明（NON STYLE）、若林正恭（オードリー）以外は続投で、新たに後藤、駒場が加わった形に。ネットでは「意外な人選やな」「なんか新時代感じる」「後藤さん審査員すげー」「駒場さんが入るんか」などの声があった。



また、敗者復活戦の芸人審査員も、渡辺隆（錦鯉）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、井口浩之（ウエストランド）、ユースケ（ダイアン）の5人が務めることが発表された。昨年の顔ぶれとの比較では、斎藤司（トレンディエンジェル）以外は続投で、新たにユースケが加わった形となった。



史上最多1万1521組がエントリーした今大会。決勝・敗者復活戦は21日にテレビ朝日系で生放送される。決勝に進出する9組は以下の通り（順不同）。



真空ジェシカ、ヤーレンズ、エバース、ママタルト、ヨネダ2000、ドンデコルテ、豪快キャプテン、めぞん、たくろう



