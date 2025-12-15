千葉は準決勝、決勝をホームで戦った

ジェフユナイテッド千葉は12月13日、J1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスに1-0で勝利し、17年ぶりとなるJ1昇格を決めた。

2025シーズンのJ2リーグを3位で終えた千葉は、今回のプレーオフ準決勝、そして決勝をホームのフクダ電子アリーナで戦うことができた。

決勝の徳島戦でもフクダ電子アリーナの雰囲気はチームを力強く支え続けたが、選手達がピッチに姿を現す直前に全貌が明らかになった黄、緑、赤のコレオグラフィーが圧巻だった。このコレオグラフィーは試合前だけでなく、ハーフタイムにも再び出現。試合前だけでなく、時間が経ってからの再掲出は簡単ではないはずだが、ピッチに戻った選手達も奮い立つ思いだっただろう。

SNS上でも千葉の三色のコレオグラフィーは話題となり、「めっちゃ綺麗」「泣けてくる」「ハーフタイムでできちゃうのすごいわ」「千葉のコレオがお見事」「気合入ってるな」「こういう試合ワクワクする」「規模すんげーな」といった声が寄せられた。

千葉が悲願のJ1昇格を果たし、来季は再びオリジナル10がJ1に集まることが決まった。キャプテンのDF鈴木大輔は「（J1で）主役になれるように頑張りたい」と語った。今回の昇格劇を起こしたフクダ電子アリーナを久しぶりに訪れることを楽しみにしているサッカーファンも多くいるはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）