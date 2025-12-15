12月14日に行われた「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 決勝戦 リレー将棋」で、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と豊島将之九段（35）が見せた“ほっこりシーン”がファンのハートを鷲掴みにした。

【映像】めちゃくちゃ楽しそう…ひそひそ話す藤井六冠と豊島九段

西軍の代表として登場した藤井竜王・名人は、対局前から気合十分。意気込みを問われると、「豊島九段とのリレー将棋は1年ぶり5回目になります！」と謎のドヤ顔を披露。続けて「これから豊島九段と作戦をすり合わせてリレー将棋でも熱戦にできるように頑張りたい」コメントし、東軍の中村太地八段（37）・羽生善治九段（55）ペアとの決戦に挑んだ。

もっとも注目を集めたのは、対局中に設けられた「作戦タイム」だ。それまで盤面を凝視していた豊島九段が振り返って藤井竜王・名人に話しかけると、二人は顔を見合わせてニッコリ。普段のタイトル戦での厳しい表情とは打って変わって、楽しそうに言葉を交わす姿が映し出された。

この貴重な瞬間に、視聴者のボルテージは最高潮に。ABEMAのコメント欄には「これが見たかった」「楽しそうでよき」「ずっとこのままでいい」「聡ちゃんののぞき込みかわええ」といった声が殺到。さらに、まるで兄弟のように仲睦まじい二人の様子に「いいわーいいわー」「可愛いタイムきたー！」「兄と弟かな？」「ほっこりタイム」「この絵とってもいい」と、癒やされるファンが続出した。

対局は146手で惜しくも東軍に敗れたが、藤井竜王・名人は「中盤戦が難しい将棋で、こちらの攻めが繋がるかどうか際どい局面が続いていた。なるべく豊島九段の指し手を後ろから見てその続きを考えながらやっていましたが、終局後に話したら読み筋が結構違ったところもあったので、来年以降の課題にしたいと思います（笑）」と、笑顔で振り返った。勝敗を超えた二人の絆に、ファンは大満足の様子だった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）