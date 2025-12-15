「どうか寝させてやってくれ…」早朝5時に首元スリスリ、ポメラニアンのおはよう攻撃に「愛で溺れそう」
ポメラニアンのヒョウくんとイクラちゃんの姿が映った動画がInstagramに投稿され、思わず笑みがこぼれる“早朝の目覚まし風景”として注目を集めている。投稿したのはヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記（@hyotoikura）さん。この投稿には326.2万表示、7.2万いいねが集まり、「可愛い〜癒される」「愛で溺れそう」「羨ましいスリスリ」などのコメントが寄せられた。今回は、動画に映っていたイクラちゃんの“起こし方”について話を聞いた。
【動画カット】「パパ起きて！」毎朝5時に首元スリスリ…愛おしすぎるイクラちゃん
――午前5時という早朝に、イクラちゃんはどのように起こし始めたのでしょうか。
「夫のアラームが毎朝5時に鳴るので、イクラはその音に反応して夫を起こしてくれます。夫はアラームを何回も止めるので、首に体をすりすりしながら“起きて”と毎朝の目覚まし代わりになっています」（ヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記さん）
動画では、いつものようにイクラちゃんが飼い主の夫の首元に体を寄せ、日課のように起こしにくる姿が映っており、普段から行っている“おはようの合図”であることが伝わってくる。
――そのときの飼い主さんのリアクションや気持ちは？
「この日は仕事が休みだったので、愛おしいながらも“もう少し寝たいな……”と格闘していたようです」（ヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記さん）
飼い主の夫は、いつも通りのイクラの行動を受け止めつつも、休日だけは少し長く眠りたい気持ちがあったという。
――イクラちゃんが早朝に起こす行動をするようになったきっかけは？
「アラームが毎朝5時に鳴るので、その習慣がイクラの日常になっています。アラームが鳴らない日も自然と5時に起きて、起こしてくれるようになりました」（ヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記さん）
毎日のルーティンがそのまま体内時計のように身につき、休日も時間通りに起きてしまうようだ。
――ヒョウちゃんとイクラちゃん、それぞれの普段はどのような性格なのでしょうか？
「ヒョウ（9歳）は面倒見が良いお兄さんのような子です。ドッグランでイクラが追いかけられたり喧嘩が起きると、仲介に入って止めてくれる優しい性格です。
イクラ（2歳）は、ペットショップでは大人しい子と言われていましたが、家に来た初日から元気いっぱいで走り回る子でした。怖いもの知らずで自分より大きい犬に近づいていくので、毎回ヒヤヒヤしています」（ヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記さん）
2匹の性格の違いが日常の出来事にも表れているという。
――“困ったけど愛おしい”と感じる瞬間はどのようなときですか？
「イクラは毎朝、仕事に行く夫を必ず見送ってくれます。行かないで、という顔をしながら見送って、出かけてからもしばらく窓から眺めて帰りを待っています」（ヒョウ♂とイクラ♀のポメラニアン日記さん）
家族を思いやる行動が日々の中で自然に見られ、早朝の“目覚まし行動”もその延長にあるようだ。
ポメラニアン兄妹の日常は、Instagramで公開されている。
