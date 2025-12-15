NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。芸能界に入ろうと思った意外な理由を明かした。

【映像】松居一代が暮らす大豪邸や「綺麗」モデルだった10代頃の姿

12月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#15が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは森泉。

今回密着したのは、約4年前にNY・マンハッタンに電撃移住し日本のテレビ界から姿を消した松居一代（68）。松居のテレビ出演はなんと約７年ぶりだ。

松居は16歳からモデルを始めて芸能界入り。高校卒業後に滋賀県から上京し女優の道を歩み始めた。

松居が芸能界に入ったのはとても意外な理由から。松居の心にはいつも「成功したい、お金持ちになりたい」という渇望があり、「在庫を持たず、体一つで働ける」と芸能界を選んだという。松居は「芸能界のトップは全く目指していません。ひとつの足がかりです」と、あくまで目的のための手段と明かした。

松居が「お金持ちになる」と決意したのはなんと5歳。有言実行で、27歳から資産を増やし始めたという。