生成AIで作られた“ネットミーム人気キャラ”を段ボールで完全再現…遊び全力の親子に「なんという創造力！」「絶対楽しい家庭」
ハロウィンパーティー用に手作りした、あるキャラクターの仮装がInstagramで大きな反響を呼んでいる。投稿したのはりおランド(@rioland.0421)さん。この投稿には330.2万表示、10.3万いいねが集まり、「いいパパだよね！いっつも全力で！絶対楽しい家庭だよー」「こりゃー子どもたちはパパを好きになりますね♪」「見ていて笑顔になれます」などのコメントが寄せられた。ダンボールで作られた大作の制作秘話を聞いた。
【写真】トゥントゥントゥンサフールの中に入り「起き上がれない…」パパと娘のレスキュー劇
――ハロウィンパーティーの衣装として、このキャラクター（トゥントゥントゥンサフール）を選んだ理由を教えてください。これはどなたのアイデアだったのでしょうか？
【りおランド】長女のりおが最近トゥントゥントゥンサフールにはまっており、パパがトゥントゥントゥンサフールの仮装する？と提案したところすごく喜んだので決まりました！
トゥントゥントゥンサフールとは、海外発「イタリアンブレインロット」というゲームに登場する、生成AIで作られたキャラクター。最近TikTokを中心にネットミームとしてバズり、Z世代や小中学生の間でいま大流行している。
【りおランド】（イタリアンブレインロットには）覚えられないほど長い名前のキャラクターがたくさんいますが、子どもたちは覚えていてお友だち同士でクイズをしてます。記憶力を鍛えるいい機会だなぁと思ってます（笑）。
――この大作の仮装衣装はどなたが作ったのでしょうか。完成させるのに、どれくらいの期間がかかりましたか？
【りおランド】長女のりおとパパです！ 1.2時間ほどで完成させてました！
――制作中に特にこだわった部分や、苦労した点があれば教えてください。
【パパ】ダンボールを切るのに普通のハサミしかなかったので、指にまめができるほど強い力で切ったのが大変でした。
【りおランド】りおの顔を出したくて切り抜いたのがこだわりポイントです（笑）
――この素晴らしい衣装で、実際にハロウィンパーティーには参加されたのでしょうか？ もし参加されていたら、周囲の方々の反応はいかがでしたか？
【りおランド】みんながすごく笑ってくれたり、上手！ と褒めてくれてりおだけでなくパパも嬉しそうでした！（笑）
――ハロウィンパーティーの衣装として、このキャラクター（トゥントゥントゥンサフール）を選んだ理由を教えてください。これはどなたのアイデアだったのでしょうか？
【りおランド】長女のりおが最近トゥントゥントゥンサフールにはまっており、パパがトゥントゥントゥンサフールの仮装する？と提案したところすごく喜んだので決まりました！
トゥントゥントゥンサフールとは、海外発「イタリアンブレインロット」というゲームに登場する、生成AIで作られたキャラクター。最近TikTokを中心にネットミームとしてバズり、Z世代や小中学生の間でいま大流行している。
【りおランド】（イタリアンブレインロットには）覚えられないほど長い名前のキャラクターがたくさんいますが、子どもたちは覚えていてお友だち同士でクイズをしてます。記憶力を鍛えるいい機会だなぁと思ってます（笑）。
――この大作の仮装衣装はどなたが作ったのでしょうか。完成させるのに、どれくらいの期間がかかりましたか？
【りおランド】長女のりおとパパです！ 1.2時間ほどで完成させてました！
――制作中に特にこだわった部分や、苦労した点があれば教えてください。
【パパ】ダンボールを切るのに普通のハサミしかなかったので、指にまめができるほど強い力で切ったのが大変でした。
【りおランド】りおの顔を出したくて切り抜いたのがこだわりポイントです（笑）
――この素晴らしい衣装で、実際にハロウィンパーティーには参加されたのでしょうか？ もし参加されていたら、周囲の方々の反応はいかがでしたか？
【りおランド】みんながすごく笑ってくれたり、上手！ と褒めてくれてりおだけでなくパパも嬉しそうでした！（笑）