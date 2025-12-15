柿谷曜一朗の引退試合で、大阪ダービーの“魔力”を再認識。セレッソ香川真司とガンバ遠藤保仁にズバリ訊くと…
12月14日、柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地・ヨドコウ桜スタジアムで開催された。OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれて試合が行なわれたなか、主役の柿谷氏が劇的な決勝点を含む２ゴールを挙げる千両役者ぶりを発揮。PINKが本田圭佑監督が率いるBLUEを４−３で破った。
２万749人のサポーターの前で、大阪の両雄が熱戦を繰り広げ、ダービーの魅力を再認識する一戦ともなった。やはり大阪ダービーには、戦う者、見る者を否応なしに熱くするエネルギーが溢れている。
それは、久々に柿谷氏とコンビを組み、好連係を見せた香川真司の言葉からも分かる。試合後に話を訊くと、こんな答えが返ってきた。
「本当にガンバ側も勝つために来てましたし、（Jリーグの）この30年においてダービーの歴史は年々、重要度や注目度を含めて意味合いが増しています。それは100年を超えるヨーロッパを見てもそうです。『ダービーは１年で１番大事な試合だ』って言われてるぐらいなんでね。
それを感じさせてくれる...日本では唯一、大阪ダービーがそれに近いものがあるんじゃないかなと、僕自身日本に帰ってきて感じているので、その価値が確実に高まっています。やっぱ、そのダービーをお互いがもっと上の順位でやれたら、大阪はもっと盛り上がっていくのかなと思います」
ドルトムント時代にシャルケとのルールダービー、バイエルンとのデア・クラシカーという世界指折りのダービーを経験しているレジェンドからしても、大阪ダービーは格別なようだ。
その思いは、ガンバ側も同じである。OSAKA BLUEの一員としてプレーした現G大阪コーチ、遠藤保仁氏もこう思いを明かしてくれた。
「僕自身もたくさん、大阪ダービーに勝つこともあれば、負けることもありましたけど、本当に良い雰囲気でした。僕がいた時はまだ隣のスタジアム（ヤンマースタジアム長居）でしたけど、それでもやっぱり日本で１番盛り上がるダービーだとは思っていたので、やりながら『懐かしいな』っていう感じでした」
今季、ガンバは９位、セレッソは10位でフィニッシュ。「日本で１番」のダービーをより盛り上げていくためには、香川が言うように大阪勢のさらなる躍進が不可欠だ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
