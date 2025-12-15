●午後になるほど晴れ間が広がるも、日ざしの割に空気は冷たい

●あす16日(火)から再び天気下り坂。洗濯物はきょう15日(月)のうちに

●週末にかけて気温上昇。この時期にしては暖かい日が多くなる見通し



きのう14日(日)までの雨の原因となった低気圧は、この時間にかけて東へ遠ざかっていますが、まだ北風の流れ込みが強く、県内は日本海側を中心に雲の多い空模様となっています。





この先、大陸からの高気圧がしっかりと県内を覆う予想です。冬型の気圧配置は解消されて、午後ほど天気は安定しますが、この高気圧の後ろには早くも次の低気圧が控えています。





きょう15日(月)の午前中はところどころに雲が目立ちますが、午後は広く日ざしが届くでしょう。

ただ高気圧の縁を回る北風が県内に流れ込みやすく、日中の最高気温はだいたい11度くらい。日ざしの割に冬の寒さが続く予想です。

今夜まではしっかり晴れますが、あす16日(火)になると天気は下り坂となります。





あす16日(火)は朝から分厚い雲が広がりやすく、山間部では昼過ぎから雨が降り出すと見込んでいます。

洗濯物はきょう15日(月)のうちに済ませておくといいでしょう。





朝は日本海側ほど雲が多くなりますが、徐々に晴れ間が広がり、午後になるほど快晴のところも出てくる予想です。

一方で日本海側、響灘は午前を中心に波が高くなります。船舶などご注意ください。



日中の最高気温は各地11度前後。日ざしは十分に届きますが、北風の影響で空気が冷たく感じられそうです。

さらに今夜からあす16日(火)朝にかけて、一段と底冷えが強くなります。

一日冬の装いで、寒さ対策をしっかり行いましょう。





あす16日(火)の午後から天気は下り坂。あさって17日(水)の朝にかけて傘の出番となりそうです。

18日(木)になると安定した空模様が戻りますか、週末はまた厚い雲が広がり、天気は周期的に変化すると見込んでいます。

気温は日に日に上昇し、週末は11月中旬並み。この時期にしては暖かい日が多くなる見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）