「ここまで来たらいくしかない」…2人の運転員の”覚悟”の前に立ちはだかる「100ミリシーベルトの壁」

決死の覚悟でトーラス室に突入した運転員たちだったが、法定限度の100ミリシーベルトの壁が高く立ちはだかり、作業時間は事前の想定の半分に満たなかった。「決死隊」の命がけの作業は失敗に終わり中央制御室には大きな悲壮感が漂っていた…。

命がけの作業

「ここまで来たらいくしかない」

2人の運転員は、トーラス室の中に入るが、サーベイメーターは、900ミリシーベルトから最大目盛りの1000ミリシーベルトの間で針が振れていた。

2人は、左回りにキャットウォークを足早に進むが、4分の1周ほど進んだとき、ついにサーベイメーターの針が振り切れた。

放射線量がいくらあるかもわからない状態で、これ以上進むことはできず、戻らざるを得なかった。午前9時32分、2人は中央制御室に戻った。

作業時間は8分と、事前の想定の半分ほどだった。

想定外の放射線量

一方、被ばく線量は、95ミリシーベルトと89ミリシーベルト。法定限度の100ミリシーベルトの壁が、ベント作業を阻むために、高く立ちはだかっているかのようだった。

当直長は、現場で作業が行える放射線量ではないと判断。作業を断念すると免震棟に伝えた。第3班の2人は、当直長からの指示で作業を行わず、「決死隊」の作業は中止となった。

井戸川は、悲壮感に包まれた中央制御室の様子を忘れることができないと言う。

「『だめだった』と言われたときは、当直長はかなり落胆していました。中央制御室では、ベントが最重要課題になっていましたが、これができないとなったときのショックは大きかったです。『バルブを開けられない、現場に行けない』となったとき、こちらとしては尽くす手がもうないんです。最前線で弾薬が尽きた状態で待たされている状況で、そのまま時間が過ぎていって。やりたいことはいくらでもあるのにできない。手段を尽くしたい気持ちがみんなあったのにできない、そうした状況でした」

決死隊の作業を遮った壁は、法定の被ばく限度の100ミリシーベルトだった。当時100ミリシーベルトを超えては、作業ができなかったのである。

