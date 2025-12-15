「陰謀論」で片づけられないほど危険なフードテックを「国策」として推進する日本…現実味を増す「農村の消滅」と「都市部での飢餓」

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第28回

『フードテック推進派「農業は生態系や環境を破壊する重大犯罪だ」…利益のために農家を犠牲にする「矛盾だらけ」の大企業の実態』より続く。

「命や環境を顧みない」日本の危険なフードテック

「彼らはまともな農業の代わりに、次の儲けのために、コオロギなどだけでなく無人農場を考えている」と言うと「陰謀論」だと反論する人がいる。しかし、日本も国策として推進しようとしているフードテックの中身は、先述の通り、まさにこれら（人工肉、培養肉、昆虫食、陸上養殖、植物工場、無人農場）なのだから驚きを禁じ得ない。

今の農業・畜産の経営方式が温室効果ガスを排出しやすいというのであれば、まず、環境に優しく、自然の摂理に従った生産方法を取り入れていくことを目標とするべきだ。そこをすっ飛ばして、別のリスクをともなうコオロギや無人農場に話をつなげているところの誤謬に気づく必要がある。

「今だけ、金だけ、自分だけ」という企業の「次のビジネス」の視点だけを重視しては、地域コミュニティも伝統文化も崩壊し、食の安全性も食料安全保障もないがしろになる。「陰謀論だ」と言う人がいるが、フードテックは陰謀論で片づけられないのである。

こんなことを続けたら、IT大手企業らが構想しているような無人の巨大なデジタル農業がポツリと残ったとしても、多くの農漁村地域が原野に戻り、地域社会と文化が消え、食の安全性のリスクが高まり、食料自給率がさらに低下し、不測の事態においては都市部で餓死者が出て、疫病が蔓延するような歪な国になることは必定である。

命や環境を顧みないグローバル企業の目先の自己利益追求が、世界の食料・農業危機につながった。その解決策として提示されているフードテックが、環境への配慮を隠れ蓑に、さらに命や環境を蝕んで、次の企業利益追求に邁進していないか。これで日本と世界の農と食と市民の命は守れるのか。早急な検証が必要である。

今こそ求められている「無理しない農業」

人間は自然を操作し、変えようとしてきた。その「しっぺ返し」がきているときに、さらに「不自然」な技術の追求が解決策になるだろうか。水と土と空気、環境が健全であれば、植物や動物の能力が最大限に発揮され、すべてが健康に持続できる。

私は化学肥料が発揮してきた効果をまるっきり否定するわけではない。そのうえで、化学肥料の多投などによって短期的に儲けを増やそうとすれば、土壌微生物との共生が破壊され、人間にとっての作物の栄養分も足りなくなる。

土壌微生物が食物を通じて腸内に移ったのが、一部の腸内細菌の起源とされる見方もある。土壌微生物のおかげで、植物の健康も人間の健康も保たれる。「三里四方」などの言葉通り、地域の土と水と太陽で育った旬の野菜を食べるのが一番健康に良いと江戸時代から言われてきた。植物がもつ抗酸化物質「フィトケミカル」は、太陽光をしっかり浴びた露地野菜に豊富だと免疫学は指摘している。

自然の摂理を大切にし、生態系の力を最大限に発揮できるように、基本に帰ることが今こそ求められているのではなかろうか。本当に持続できるのは、人にも生き物にも環境にも優しい、無理しない農業だ。

自然の摂理に従い、生態系の力を最大限に活用する農業（アグロエコロジー）だ。こうした農業の経営効率が低いかのように言われるのは間違いだ。最大の能力は、酷使でなく優しさが引き出す。人、生きもの、環境・生態系に優しい農業は、長期的・総合的に経営効率が最も高いのである。

こうした視点からも、フードテックの推進が、本当に豊かな地域社会の維持、食の安全性と質の確保、食料安全保障の向上につながるのかどうか、十分な検証が必要ではないだろうか。

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

