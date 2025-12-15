14日夕方、福岡市のみずほペイペイドーム付近で、男女2人が男に刃物のようなもので刺された事件で、警察は先ほど、この事件にかかわったとみられる30代の男から事情を聴いていると発表しました。

【映像】事件現場の様子

警察や消防によりますと、14日午後5時すぎ、福岡市中央区にある「BOSS E・ZO FUKUOKA」で「女性が背中から刺されている」と消防に通報がありました。

刺されたのは男女2人で、福岡市の男性（44）が先に隣接するペイペイドーム1階駐車場のエレベーターホールで左胸を、岡山県の女性（27）が1階上りエスカレーター付近で左の背中を男に刺されましたが、2人とも命に別状はないということです。

男性は、男が関係者用のエレベーターホールにいたため、「ここにいてはいけません」と声をかけたところ、無言で刃物で刺されたと話しているということです。

警察は殺人未遂事件として逃げた男の行方を捜していましたが、先ほど、この事件にかかわったと見られる30代の男から事情を聴いていると発表しました。

男は犯行をほのめかしているということで、犯行に使われたとみられる刃物も見つかっています。

警察が詳しく調べています。（ANNニュース）