燃え殻×川勝徳重の最強タッグがおくる世にも奇妙な幻想譚『漫画 湯布院奇行』最終話を更新！　火頭雄を待ち受ける数奇な運命とは--？

『ボクたちはみんな大人になれなかった』など数々の作品が映像化、多方面で人気を博すSNS時代のベストセラー作家・燃え殻さん。

その燃え殻さんが原作小説を書き下ろし、成田凌さん、黒木華さん、コムアイさん出演で朗読劇となった『湯布院奇行』が漫画化！

漫画を手掛けるのは、『電話・睡眠・音楽』で注目を集め、『痩我慢の説』がフリースタイル誌が発表した『THE BEST MANGA 2025 このマンガを読め！』で第1位に選出されるなど話題の川勝徳重さん。

最強タッグがおくる世にも奇妙な幻想譚『漫画 湯布院奇行』、最終回を公開！

最終話はコチラ！

（※公開は2025年12月23日で終了いたします。）

約４ヵ月に及ぶ連載をご覧いただき、本当にありがとうございました！！

そして--

『漫画 湯布院奇行』が書籍化！！ 発売日は、12月23日（火）に決定！！！

異能と異才のイマジネーションが共鳴し生まれた傑作幻想譚を単行本でもお楽しみください！！

＊＊＊

