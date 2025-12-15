【難解略語】「DNA」が何の略か分かりますか？　重要な遺伝物質！日本語で8文字…

突然ですが、「DNA」が何の略か知っていますか?

学校で習った言葉思い出して…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Deoxyribonucleic Acid（デオキシリボ核酸）」でした！

「DNA」とは「デオキシリボ核酸」の略で、生物の遺伝情報を担う非常に重要な物質のことを指します。DNAは二重らせん構造と呼ばれる形をしており、その中に生命の設計図が書き込まれています。

この設計図は、A・T・G・Cという4種類の塩基の並び方によって表現されます。塩基の配列が異なることで、目の色や体質、細胞の働きなど、生物のさまざまな特徴が決まります。DNAは細胞分裂の際に正確に複製され、親から子へと受け継がれるため、「遺伝の本質を示す物質」として広く認識されています。

また、DNAは人間だけでなく、動物や植物、細菌に至るまで、ほとんどすべての生物が持っています。そのため、犯罪捜査のDNA鑑定や、病気の研究、進化の解明など、幅広い分野で利用されています。

このように「DNA」という略語は、生命の根幹を理解するためのキーワードなんです！

