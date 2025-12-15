プーチン、習近平、トランプを突き動かす「たった一つの強烈な意志」…世界で起きている「同期現象」を解き明かす

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社を代表する国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、12月25日に発売される本書より、「はじめに」を公開する。

プーチン、習近平、トランプを動かす「失地回復（レコンキスタ）」への意志

プーチンはなぜ、ウクライナへ侵攻したのか。何が習近平を駆り立てているのか。トランプが返り咲いたのはどうしてか──。本書はこうした問いに向き合った1人の日本人ジャーナリストの取材と思索の記録である。

それぞれが壮大な問いかけであり、私個人の手に余る。しかし、さまざまな事象を観察し、取材を重ねるうちに、おぼろげに見えてきたものがある。「ツァイトガイスト（時代精神）」とも呼ぶべき時代の空気だ。

多くのメトロノームを一斉に起動させると、最初はバラバラに振動する。しかし、時間がたつうちに同調し、次第にリズムがそろっていく。「同期（シンクロ）現象」と呼ばれ、蛍の明滅などにも見られるという。

古代の賢人は「万物は共鳴する」と喝破した。現代社会に生きる私たちにも同じことが言える。異なる国に暮らしていても、相互に作用し合い、メトロノームのように同調し、一つの時代潮流（トレンドライン）を形成する──。

そんな視座から、現代と世界を理解しようと試みた。プーチンと習近平、トランプをバラバラに見るのではなく、共通のトレンドラインにおけるロシア的、中国的、そしてアメリカ的な表現と捉えるよう心掛けた。

3者を突き動かしているのは「失地回復（レコンキスタ）」への強烈な意志だ。だからプーチンはウクライナを再征服しようとし、習は「中華民族の偉大な復興」を唱え、トランプは「MAGA（米国を再び偉大に）」を連呼する。

＊ ＊ ＊

「レコンキスタ」という言葉に初めて出合ったのは35年以上前にさかのぼる。名古屋で事件記者をしていた20代半ばの頃だ。民族派団体「一水会」の機関紙が毎月、記者クラブに届けられていた。

その題号が「レコンキスタ」だった。中世のヨーロッパで、イスラム教徒に占領された南欧イベリア半島の奪還を目指すキリスト教徒の失地回復運動を指す。既存の体制や秩序を打破し、過去の栄光を取り戻そうとする場合にも用いられる。

日々の雑事に紛れ、意識することはなかったが、この言葉の持つ不思議な響きと、濃厚な精神は胸の奥深く沈潜した。30年余り後、プーチンのウクライナ侵攻を見てよみがえり、心の中に発芽した。

＊ ＊ ＊

本書ではこうした問題意識から、「失地回復（レコンキスタ）」という切り口を通じてプーチンや習、トランプの思想と行動を読み解き、彼らのようなストロングマン（強権指導者・独裁者）を輩出するに至った時代と世界を考察した。

私たちは「時間（歴史）」と「空間（世界）」の交差する上で生きている。そこに生起する出来事を理解するためには、歴史を深く学び、世界を広く観察し、リンケージ（国同士のつながり）を把握することが欠かせない。

そのためには、隠れた事実を掘り起こし、政策決定のメカニズムを解剖する伝統的なジャーナリズムの手法とは異なるアプローチが求められるように思う。なぜなら、従来の手法では、ストロングマンの胸の内は分からないからだ。

私たちの「現在地」

官僚機構を飛び越し、トップの胸先三寸で物事が決まる「ストロングマンの時代」には、異形の指導者の内在論理を知ることが不可欠だ。プーチンしかり。習近平しかり。そしてトランプしかりである。

とりわけ、ストロングマンの深奥に宿る遺恨や屈辱は、合理的思考では測れない。ウクライナ侵攻が典型だろう。経済合理性で「プーチンの戦争」を説明することはできない。台湾問題を考える難しさも、その点にある。

このため、事前取材やインタビューは自ずと、「the combination of history and geopolitics（歴史と地政学の結合）」に焦点を合わせ、ストロングマンの世界観を読み解くことに重点を置いた。

同時に、ストロングマンを輩出するに至った冷戦後の世界、とりわけグローバル化が生んだ経済格差や文化摩擦、それらがもたらした左右のポピュリズムや、権威主義が勢いを増す時代潮流（トレンドライン）に目を凝らした。

さまざまなテーマを取り上げたが、一貫して頭にあったのは、同盟国アメリカと祖国・日本の行く末である。戦後の80年間、私たちが享受してきた平和と民主主義の行方に思いを巡らせ続けた。

欧米におけるポピュリズムの高まりと対照的に、秩序と安定を保って「優等生」と言われた日本だが、「日本人ファースト」を掲げる参政党の伸長など、グローバルな同期現象はわれわれの足元にも及んでいるとみるべきだろう。

21世紀のトレンドラインの源流をたどり、私たちの「現在地」を知ることで、より良い未来を創り出すために何を成すべきか考える──。そのための素材として手に取っていただけたら、ジャーナリスト冥利に尽きる喜びである。（敬称略）

＊

