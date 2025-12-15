¹¾¸Í»þÂå¤Î´¨Îä²½¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î²Ð»³¡×¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î°ÛÊÑ¡×
ÎóÅçÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ÃÏ¿Ì¡¦Ê®²Ð¡¦ÄÅÇÈ¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Î¶¼°Ò¤ËÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºÒ³²Âç¹ñ¡¦ÆüËÜ¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµðÂçºÒ³²¤¬¡¢ÆüËÜ»Ë¾å¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£Ê¿°Â»þÂå¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡ÖÄç´Ñ¤ÎÂçÄÅÇÈ¡×¡¢¶áÀ¤¤Ç¤Ï¡ÖÊõ±Ê¤ÎÉÙ»Î»³Ê®²Ð¡×¤ä¡Ö°ÂÀ¯Æî³¤ÃÏ¿Ì¡×¡¢¶á¸½Âå¤Ç¤Ï¡Ö´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡×¤ä¡Öºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¡Ä¡Ä¡£Îò»Ë¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ï¤Ê¤¼È¯À¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÖÎò»Ë¤ÎË¡Â§¡×¤È¤Ï¡½¡½ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÆüËÜ»Ë¤òÂª¤¨¤Ê¤ª¤¹¿·Ï¢ºÜ¡ª
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ»Ë¤òÃÏ³Ø¤«¤éÆÉ¤ß¤Ê¤ª¤¹¡Ù(³ùÅÄ¹Àµ£¡¦Ãø)¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ²ñ¼¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤¿Àõ´Ö»³¤ÎÂçÊ®²Ð
1782Ç¯¡ÊÅ·ÌÀ2Ç¯¡Ë¤´¤í¤«¤é¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Êµ²ñ¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¡×¤Ç¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬·ã¸º¤·¤¿¤¦¤¨¡¢±ÖÉÂ¤âÎ®¹Ô¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁ´¹ñ¤Ç²î»à¼Ô¡¦ÉÂ»à¼Ô¤¬90Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ²ñ¼¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢·²ÇÏ¸©¤ÈÄ¹Ìî¸©¤Î¸©¶¤Ë¤¢¤ëÀõ´Ö»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤¹¡£
1783Ç¯5·î9Æü¡ÊÅ·ÌÀ3Ç¯4·î9Æü¡Ë¡¢Àõ´Ö»³¤ÇÇúÈ¯Åª¤ÊÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ·ÌÀÂçÊ®²Ð¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÊ®²Ð¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤ËÊ®²Ð¤·¤Æ¤Ï·ÚÀÐ¤ä²Ð»³³¥¤òÊ®½Ð¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Ê®²Ð³«»Ï¤«¤éÌó2¥õ·îÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤¿7·î²¼½Ü¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÊ®²Ð¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ê®²Ð¤ÎÉÑÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¡¢8·î2Æü¤«¤é¤Ï·ã¤·¤¤Ê®²Ð¤È²ÐºÕÎ®¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì°ì±ß¤Ë¹¤¯·ÚÀÐ¤È²Ð»³³¥¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
8·î4Æü¤«¤é¡¢Ê®²Ð¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ5Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÊ®²Ð¤ÇºÇÂçµé¤ÎÂçÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÊ®±ì¤Ï¹âÅÙ20¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ®ÁØ·÷¤ËÃ£¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É÷²¼¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢Ê®¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÏ´ä¤¬Îä¤¨¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿·ÚÀÐ¤ä²Ð»³³¥¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ¡ÖÀõ´Ö»³¤ÎÊ®²Ð¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¿Þ¡×¡Ë¡£
Àõ´Ö»³¤ÎÆîÅì¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Ú°æÂô½É¡ÊÄ¹Ìî¸©¤Î·Ú°æÂôÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿½É¾ìÄ®¡Ë¤Ç¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤³¤¨¤ë·ÚÀÐ¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ú°æÂô½É¤Ë162¸Í¤¢¤Ã¤¿²È²°¤Î¤¦¤Á¡¢52¸Í¤¬²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¤·¡¢83¸Í¤¬ÂÏÀÑ¤·¤¿·ÚÀÐ¤Î½Å¤ß¤ÇÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¤ÎÂçÇúÈ¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï»³Äº¤«¤éÍÏ´ä¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢²ÐºÕÎ®¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÍÏ´äÎ®¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃÏ·Á¤Ï¡Öµ´²¡½Ð¤·¡×¤È¤è¤Ð¤ì¡¢º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅÚÀÐ¤Ê¤À¤ì¤âÈ¯À¸¤·¡¢ËÌÂ¦¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿³ù¸¶Â¼¡Ê¸½ºß¤Î·²ÇÏ¸©ÄÜÎøÂ¼³ù¸¶ÃÏ¶è¡Ë¤ò½±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¤ÏÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÅÚ¤äÀÐ¤ËËä¤Þ¤ê¡¢Â¼¤Î½»Ì±570¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢477¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÚÀÐ¤Ê¤À¤ì¤Ï»³¤ÎËÌÂ¦¤òÎ®¤ì¤ë¸ãºÊÀî¤ËÃ£¤·¡¢Àî¤ò¤»¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿Å·Á³¤Î¥À¥à¤Ï¤ä¤¬¤Æ·è²õ¤·¡¢·ã¤·¤¤Å¥Î®¤¬Àî¤Î²¼Î®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂ¼¤ò½±¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ãºÊÀî±è´ß¤Ç¤Ï1300¸Í°Ê¾å¤Î²È²°¤¬Î®¼º¤·¡¢1377¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤¬´¨Îä²½¤·¤¿ÍýÍ³
Âçµ¬ÌÏ¤Ê²Ð»³Ê®²Ð¤¬µ¤²¹Äã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Îã¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤¤¤¯¤Ä¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê®²Ð¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£1783Ç¯¤ÎÀõ´Ö»³Ê®²Ð¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢Ê®²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Î´¨Îä²½¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àõ´Ö»³Ê®²Ð¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î1783Ç¯¤Î6·î¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¥é¥«¥®¥¬¥ë²Ð»³¤ÇÂçÊ®²Ð¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö±ê¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë³ä¤ìÌÜÊ®²Ð¤¬È¾Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¡¢¥Þ¥°¥Þ¤¬ÂçÎÌ¤ËÊ®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿ÍÏ´ä¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤Ë¤¢¤¿¤ëÌÌÀÑ¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»³³¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æó»À²½Î²²«¤ä¥Õ¥ÃÁÇ¤Ê¤É¤ÎÍÆÇ¤Ê²Ð»³¥¬¥¹¤¬¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ë¤¤¤¿4Ê¬¤Î3¤Î²ÈÃÜ¤¬»à¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¿Í¸ý5Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á1Ëü¿Í¤¬ºîÊª¤ÎÉÔºî¤Ë¤è¤ê²î»à¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ¤¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿²Ð»³¥¬¥¹¤ÏËÌÈ¾µå¤ÎÁ´°è¤òÊ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆó»À²½Î²²«¤ÏÂçµ¤Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿å¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢Ä¾·Â1¥ß¥¯¥í¥ó¤è¤ê¾®¤µ¤¤ÈùÎ³»Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÎ²»ÀÀ¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¡×¤È¤è¤Ð¤ì¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÆü¼Í¸÷¤ò¼×¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ìó1ÅÙ²¼¤¬¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¿©ÎÁÉÔÂ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÊÆ¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤âµ¤²¹¤ÎÄã²¼¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²Ð»³Ê®²Ð¤¬¿ôÀé¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤â±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£²È¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡Ê1706¡Á1790¡Ë¤Ï¡¢1783Ç¯¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÇ½¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÂçÊ®²Ð¤¬µ¤¾Ý¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿ºÇ½é¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â±Ñ¹ñ¤ÎÇîÊª³Ø¼Ô¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê1720¡Á1793¡Ë¤¬¡Ø¥»¥ë¥Ü¡¼¥óÇîÊª»ï¡Ù¤Ë¡¢Æ±Ç¯¤Î°Û¾ï¸½¾Ý¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ë¤Î¡Öµ½Ò¤Î¸í¤ê¡×¤òÀµ¤¹
Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÏÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÆüËÜ¤Ç¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤ÉÔºî¤È¤Ê¤ê¡¢Å·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5⽉¤Ë·²ÇÏ¡¦Ä¹Ìî¸©¶¤Ë¤¢¤ëÀõ´Ö»³¤¬Ê®²Ð¤ò»Ï¤á¡¢8·î¤Ë¤ÏÂçÊ®²Ð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àõ´Ö»³¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë°ì²ó¤ÏÊ®²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë³è²Ð»³¤Ç¤¹¡£´ØÅìËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤ë²Ð»³³¥¤¬ÇÀºîÊª¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ë¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤ÏÀõ´Ö»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡×¤Èµ½Ò¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÂçÊ®²Ð¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦¤Îµ¤¾Ý¤ÎÊÑ²½¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢¥é¥«¥®¥¬¥ë²Ð»³¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¥Þ¥°¥Þ¤ÎÎÌ¤ÏÀõ´Ö»³¤Î30ÇÜ¤â¤¢¤ê¡¢²Ð»³¥¬¥¹¤âÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÎÌ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÅ·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«ÈàÊý¤ÎÂçÀ¾ÍÎ¤Ë¤¢¤ëÂçÊ®²Ð¤¬¼çÍ×¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î⽕⼭Ê®⽕¡¢¤½¤·¤ÆÀõ´Ö⼭¤ÎÊ®⽕¤¬¡¢1782Ç¯¤´¤í¤«¤éÈ¯⽣¤·¤Æ¤¤¤¿µ²ñ¼¤Î°²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ð»³¤Î²Ê³ØÅª´ÑÂ¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¤³¤Î100Ç¯¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1991Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ô¥Ê¥È¥¥¥Ü²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï¡¢Î²»ÀÀ¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Ï¤ï¤º¤«3½µ´Ö¤ÇÃÏµå¤ò¤È¤ê¤Þ¤¡¢ËÌÈ¾µåÁ´°è¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1992¡Á1993Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï0.4ÅÙ¤âÄã²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î²»ÀÀ¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Ï¸º¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢1995Ç¯¤Ë¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤äÂ¿¤¤ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ê¥È¥¥¥ÜÊ®²Ð¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ÊÀÛÃø¡Ø¥Þ¥°¥Þ¤ÎÃÏµå²Ê³Ø¡Ù¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤È¡¢16À¤µª°Ê¹ß¤Ë¸«¤é¤ì¤¿°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢20À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤µª¤ÎÁ°È¾¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤â¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Àõ´Ö»³¤ÎÅ·ÌÀÂçÊ®²Ð¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂçÊ®²Ð¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²æ¤¬¹ñ¤Ï¡¢ÆÃ°Û¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤ÉÊ®²Ð¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀèÁÄ¤¬Èï¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤®¤êÊ®²Ð¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏµåÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ê¥È¥¥¥Ü²Ð»³¤ä¥á¥¥·¥³¤Î¥¨¥ë¥Á¥Á¥ç¥ó²Ð»³¤Çµ¯¤¤¿µ¬ÌÏ¤ÎÊ®²Ð¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤³¤Î100Ç¯¤Ë10²ó¤Û¤Éµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥«¥®¥¬¥ë²Ð»³Ê®²Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÎÊ®²Ð¤â¡¢100Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1²ó¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê®²Ð¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æµ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÀÅ¤«¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¿ô½½Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¤Ç¸²Ãø¤ÊÊ®²Ð¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤´¤¯¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤¢¤ë¼«Á³³¦¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡ÊÀÛÃø¡ØÃÏ³Ø¥Î¥¹¥¹¥á¡Ù¤ò»²¾È¡Ë¡£¤·¤«¤·µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂçÊ®²Ð¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·º£¸å¡¢ÂçÊ®²Ð¤¬»Ï¤Þ¤ì¤ÐÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó´Ë¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¸½¾Ý¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÍÈ¾´ü¤Î·ÐºÑÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£²Ð»³³èÆ°¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¡ÖÄ¹¼Ü¤ÎÌÜ¡×¤Ç¤È¤é¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå²Ê³Ø¼Ô¤¬100ËüÇ¯¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç·ãÆ°¤ÎÆüËÜÎóÅç¤òÉÁ¤¡¢Îò»Ë¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¶µ·±¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½é²ó¡ÚÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤Î¡Ö20%¡×¤¬¤³¤Î¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÖÂçºÒ³²¤ÎË¡Â§¡×¡Û¤«¤éÆÉ¤à
