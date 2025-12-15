東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第24回）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。この連載では、その育成の秘密に迫っていく――。



ヴェルディのアカデミーを「卒業」した当時について振り返る横山暁之 photo by Fujimaki Goh



現在ジェフユナイテッド千葉でプレーする横山暁之は、東京ヴェルディのアカデミーで技術に磨きをかけながらも、ジュニアユースでも、ユースでも、レギュラーポジションをつかめなかった。

しかし、それでもひとつの思いだけは決して揺らぐことがなかった。横山自身の言葉をそのまま引用すれば、「まあ、アホだったんですよね、たぶん（笑）」。

その思いとはすなわち、プロサッカー選手になることだ。

「僕なんてユースの時に試合に出ていないし、例えば、（ユースチームからトップ昇格した三竿）健斗（現鹿島アントラーズ）とか、（中野）雅臣とかと比較して、まったく歯が立たないから、『これはもう区切りをつけたほうがいいのかも』みたいに現実的に考えちゃうと、もうそこで終わっちゃう。でも、僕はアホだったから、周りの人たちは『おまえ、もう無理だろ』って思っていたかもしれないけど、自分はそんなの気にならなかった。プロになりたいっていう気持ちを、ただ純粋に小学生のままのような気持ちで追いかけていました」

そんな横山のことを、ヴェルディユースの同期だった中野雅臣は、こんなふうに見ていたという。

「当時、（横山）暁之は（体が）小さくて、そこで勝てない部分はありましたけど、足元はかなりうまかったんで、どれだけ自分の特長を磨けるかとか、体格では勝てないところをどうやってポジショニングで補うかとかは、すごく考えながらやっていた。試合に出られる、出られないは関係なく、そこはすごいなって思いながら見ていました」

フィジカルで劣る部分を高い技術や個人戦術でカバーする――。実のところ、横山は非常にヴェルディ育ちらしい選手だった、と言えるのかもしれない。

大学に進むにあたって、とにもかくにも「試合に出たいという気持ちがあった」という横山は、「北陸大学の監督、コーチからぜひ来てほしいと言ってもらえて、僕を必要としてもらえたのがうれしかった」。

そして横山は、はっきりと言いきる。

「それで北陸大学に行くことを決めました。サッカー選手になるために」

環境が変わったことで、横山にも変化が生まれた。

本人曰く、北陸大学は「敷地内にクラブハウスと人工芝のグラウンドが２面あって、もしかしたらJ3のクラブよりもいいんじゃないかなっていうくらい」の充実した施設を備えていたが、むしろ「サッカー以外にやることがなかった」という環境が、横山をメンタル面で大きく変える要因となった。

「僕は本当に高校時代まですごく子どもだったので、初めて親元を離れてひとりでいろいろとやるようになって、精神的にも変わりました」

なかなか試合に出られないユース時代を経て、「当時の自分にとっては、やっぱり試合に出て自信をつけることが、たぶん一番必要だった」と横山。大学進学後、１年生から試合に絡めるようになり、「対戦相手のレベルとかは関係なく、試合に出て、自信をつけることができたっていうのが大きかったのかなと思います」。

ヴェルディのアカデミーで技術や個人戦術を磨いてきた横山に、新たな"刺激"がプラスされた瞬間である。横山は言う。

「北陸大学は、いろいろ教えられるというよりは、自分で自分の課題を見つけて、自分自身で成長していかなきゃいけないっていう環境でした。僕は大学に入って、初めて本気になって自分がプロになるために必要なことをやり始めたっていう感じだったと思います」

必ずしもユース時代に目立った成果を残せなかったとしても、プロへの道は切り開ける。その意味においては、これから先、ヴェルディユースでプレーする高校生たちにとっても、横山はいいお手本になりうるのかもしれない。

だが、横山自身は、「正直、自分はめっちゃ運がよくて、たまたまプロになれただけ」だと言い、そんな見方に対して自嘲気味に応じる。

「はたして自分の生き方が正しいかどうかって評価したら、多分100 回同じことをやっても、１回こんな感じになるかどうかで、たぶん99回はもうサッカーを続けられていないと思います。

僕はサッカー選手である前にひとりの人間なので、ひとりの人間として何を表現していくのかっていうことをすごく大事にしています。そういう意味では、サッカー以外もいろんな道があるし、正直、サッカーだけ追っかけているのもどうなのかなっていう気持ちもあるので難しいですね（苦笑）」

横山はそう言うと、「僕、こういうジレンマもあるから、あまり無責任に『諦めずに最後まで頑張れよ！』とは言えないんです」と続け、苦笑いを浮かべる。

しかし、横山はしばらく思案したあと、「でも」とつないで、「アホって大事だなっていうのが、自分のなかで今、キーワードなんです」と言って笑い、あとに続く選手たちにメッセージを送る。

「現実を見るのも大事だけど、例えばサッカー選手になるっていう、その夢を追う挑戦自体に価値を見出せるなら、周りの人が『絶対無理だ』って言ったとしても、そこはアホになって挑戦するべきだと思います」

（文中敬称略／つづく）