「墓を代々子どもに守らせる時代ではない」現代人の意識の変化

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

1980年代後半以降、生涯未婚者や子どものいない夫婦、離婚して単身になった人など、新しい生き方が市民権を得た。これらは墓から見ると「継承者がいない者」の増加を意味した。当初、彼らは墓を売ってもらえず、子どもがいても娘だけでは、実家の墓の継承困難という問題がクローズアップされた。

一方、少子社会にあっては、一組の夫婦が夫方妻方、双方の仏壇や墓などの祭祀継承を課せられるケースが増え、妻方の墓の継承困難はより顕著になっていく。また、自立的に生きようとする妻のなかには、墓を通じて夫側の家への所属を強いられることに苦痛を感じている者もいる。夫婦制家族理念が根づき、男女平等意識が根づいた社会では、父系単系で継がれてきた墓や継承制が疑問視されてこよう。

家意識の名残に支えられた墓の継承制は、文化の変化・発展も遅らせていた。つまり、戦後、テレビ・冷蔵庫などが作り出す物質文化は急速に発展したが、墓の継承制などの精神文化の変化はゆるやかで、その遅れは人々に悪影響をもたらし始めた。一方、一代限りの夫婦制家族がさらに個人化するといった現代的な流れのなかで、環境の変化に合わせて変化が起こり始め、代替システムが登場してきた。

1980年代に顕著になった新たな傾向は、墓を購入してもその人の死後、祭祀を継承する者のいない人々の増加であった。継承困難な人々の受け皿として登場したのが継承を前提としない墓（非継承墓）である。さらには1991年より墓石を建てずに自然に還る散骨という葬法が登場し、1999年には墓域を設けるが、墓石を建てず墓石の代わりに樹木を墓標とする樹木葬墓地や墓を設けず遺灰を撒く葬法が出現した。

また近年は、従来の継承からみて何ら問題のない「息子がいる」ケースにおいても非継承墓を申し込む者が増加している。「墓を代々子どもに守らせる時代ではない」と、現代人が継承制から離脱する傾向が捉えられている。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」