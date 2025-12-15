東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第23回）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。この連載では、その育成の秘密に迫っていく――。



東京ヴェルディのアカデミー「卒業」後の進路について語る横山暁之 photo by Fujimaki Goh



横山暁之は現在、ジェフユナイテッド千葉でプレーしているが、東京ヴェルディのアカデミーを"卒業"後、すぐにプロサッカー選手になれたわけではない。

「ヴェルディで育った子っていうのは、ヴェルディでしか身につけられないものをしっかり身につけ、そこに何かの刺激がプラスされて、プロの世界に入っていく子が多いのかなっていうのは感じます」

ヴェルディ・アカデミーのヘッドオブコーチングを務める中村忠は、以前のインタビューのなかでそんな話をしていたが、横山の歩みは、まさに中村の言葉と合致する。

自ら「中学、高校とほとんど試合に絡めなかった」と認める横山は、言うまでもなく、ユースチームからのトップ昇格を果たせてはいない。

そこで横山は、当時のユースチーム監督、冨樫剛一と話し合った。もちろん、「大学経由でプロになる」という前提での進路相談である。冨樫もまた横山の希望をくみ、次なる道を考えてくれた。

「ただ、自分がまだまだ子どもだったので、なぜ自分はその大学に行きたいのかっていうのが明確ではなくて......」

横山はそう言い、苦笑しながら続ける。

「うちの両親は教育者（教員）だったので、名前のある大学に行ってほしいみたいな希望もあって、自分も何も考えずに、ただ『法政大学や筑波大学へ行きたいです』っていうだけでした。冨樫さんに『なぜその大学へ行きたいのか』と聞かれても、『いや、もう有名な大学だし......』みたいなレベルだったと思います」

だが、冨樫はそんな横山を決して見放すことなく、「サッカー選手になりたいんだよね？」「どうやってサッカー選手になるの？」「そのために大学で何を学びたいの？」と、一つひとつ諭すように話をしてくれた。

現在は横浜Ｆ・マリノスでユースチーム監督を務める冨樫によれば、「暁之の場合は、いい選手なのはみんながわかっていたけど、同じポジションに下の学年の井上潮音（現ジュビロ磐田）や渡辺皓太（現横浜Ｆ・マリノス）らがいた。彼の成長スピードも含めて、まだまだ（すぐにプロになるのは）難しいだろう、と」。それが、ユース時点での横山の評価だった。

しかし、冨樫は横山の可能性を信じ、「彼の選手としてのビジョンやアイデアは評価していたので、何か道はあるだろうな」とも考えていた。スカウト経験もある冨樫は言う。

「地域によって大学にも特徴があって、関東はハイプレッシャーのスモールフィールドでゲームをすることが多いので、暁之みたいな選手は、もしかしたらなかなか活躍できないかもしれない。彼の周りにもっとスペースと時間があるなかでプレーさせて、チームとしても彼が思い描くプレーを出させて、そのうえでチームが勝っていければ、彼も評価されるんじゃないかな、と思いました」

話し合いのなかで、冨樫が横山に伝えたアドバイスは、「おまえに合う大学は、関東じゃないかもしれないね」だった。

一方、以下は横山の述懐である。

「冨樫さんと進路相談していくなかで、プロになるためには、やっぱり名前を売っていかなきゃいけない、と。そうなると、関東（の大学）だと選手の数が多すぎて、まず試合に出るのが大変だし、そこからデンソーの選抜チーム（デンソーカップチャレンジに出場する全国９地域の選抜チーム）に入らなきゃいけないとなると、さらに難しくなる。

だとしたら、今となっては北信越もだいぶ激戦区になってきましたけど、関東よりは全国大会（全日本大学サッカー選手権大会）に出やすいし、そこからデンソーの北信越選抜に入ったりするほうが、名前を売っていくチャンスがあるんじゃないかなっていう、そういう戦略的なものもありつつ、北陸大学を選びました」

横山は照れたような笑みを浮かべ、続ける。

「冨樫さんといろいろ話をしていくなかで、『あ、大学はそうやって選ぶのか』と。冨樫さんには、すごく感謝しています」

対する冨樫もまた、懐かしそうに当時を振り返る。

「自分自身が現役時代、本当に成長が遅い選手だったので、育成の指導者をやっていても、僕は"（アカデミーの選手が）今うまい"っていうことを、まったく信用していない。今がピークの選手はあっという間に抜かれていくし、逆に今（試合に）出られなくても、伸びていく欲を持っていれば、道はまた違うところにできてくるだろうと思って指導していますから。

実際に（選手と大学が）合うかどうかは行ってみないとわからないですけど、それでもゲームに出られるところ、ゲームに出るための競争ができるところへ行くことを、自分は進路のところでは選手に伝えています」

（文中敬称略／つづく）