NASAやイーロン・マスクが信頼する宇宙工学者が説く、火星移住に最も必要なもの

「火星に関するあらゆる書籍の金字塔」――ミチオ・カク絶賛！

イーロン・マスクに影響を与えた火星移住の第一人者が描く、人類の新たなフロンティア。火星移住は「いつか」ではなく「いつ」の問題だ。宇宙開発に各国がしのぎを削る中、惑星間旅行は誰もが手の届く現実となろうとしている。NASAや宇宙起業家たちから最も信頼される宇宙工学の権威であり、火星協会の創設者・ズブリン博士が明かす具体的なビジョン『科学的かつ現実的で、崇高かつロマンティックな火星移住計画』より、抜粋してお届けします。

火星人が現金を得るためには

技術的に実現可能というだけでは、火星への入植を実現させるためには十分ではない。当初の探査活動や基地建設は、政府や非営利団体、企業支援によって実現するかもしれないが、真の植民地はいずれ経済的に自立しなくてはならない。この点において、火星は月や小惑星と比べて非常に有利である。月などとは異なり、赤い惑星は生命と技術文明を支えるために不可欠な要素をすべて備えているので、食料や、必要最低限の、かさばる単純な製造品を自給自足することができるからだ。

とはいえ、火星が自給自足状態（アウタルキー）になる可能性は、おそらく長きにわたり低いままだろう。また、たとえその状態になれるとしても、それは火星に資することにはならない。地球における国家の繁栄には国家間の貿易が不可欠であるように、未来の惑星文明にとっても貿易が不可欠である。要するに、火星がどれほど自立した社会になったとしても、火星人は必ず現金が必要になる。彼らはどこで現金を得るのだろうか？

火星は、豊富な重水素（核融合エネルギーの燃料）を地球に輸出できるかもしれない。さらにもうかるビジネスは、小惑星帯の鉱山労働者に食料やその他必需品を輸出することだ。多くの小惑星帯には、地球のどこよりもはるかに豊富な白金族金属鉱が大量にある。低価格の宇宙飛行の発展は、結果として小惑星にゴールドラッシュへの道を開くことになる。しかし、ゴールドラッシュで確実にもうける方法は、金を採掘することではなく、金鉱労働者にジーンズを売ることだ。低重力と位置的な優位性により、火星から小惑星帯へ物資や備品を送る場合は、地球から送る場合と比べておよそ100倍も安くなる。鉱山労働者が必要とするものの中で火星で製造できるものは、みな火星で製造されるだろう。ゴールドラッシュに殺到した人たち（フォーティナイナーズ）にとってのサンフランシスコに当たるものは、小惑星帯にとっての火星となるだろう。

火星経済のカギは特許

だが、火星の輸出品の中で最も重要なものは特許だとわたしは考える。火星の入植者は、テクノロジーに精通した人々の集まりだ。辺境にいる彼らは、自分たちのニーズを満たすために、自由に技術革新を行い――実際には技術革新を行うことを余儀なくされて――火星のコロニーは発明を生み出す圧力鍋と化す。たとえば、火星人は食料をすべて温室で栽培しなくてはならないので、作物栽培面積1平方メートル当たりの収穫高を最大化する必要性が高まるだろう。すると、作物の生産性の大幅な改良を目指して遺伝子操作に積極的に取り組もうという強い動機が、彼らの間に生まれる。そして、彼らはそのような創意工夫の活動を恐怖や官僚主義で制限しようとする人々に対して、ほとんど我慢がならなくなる。

火星のコロニーにおいて人間の労働時間ほど不足するものはないという点は、さらに重要である。19世紀のアメリカでは労働力不足がアメリカ人の創造力を駆り立て、省力化技術で数々の発明を生み出したように、火星の労働力不足は、自動化、ロボット工学、人工知能などの分野における火星人の創意工夫を駆り立てるはずだ。また、さもなければ廃棄物として失われる貴重な物質を再利用する、リサイクル技術も進歩するだろう。火星人のニーズに応えるために生み出されたこうした発明は、地球でも価値あるものとなる。さらには、関連特許を取得して地球での使用許可を与えれば、赤い惑星に安定的な収入がもたらされる。実際、火星への入植が民間事業として検討されることになれば、こうした発明家のコロニー、いわば火星のエジソン研究所の創設は、資金調達可能な事業計画を作成する際の根拠となるかもしれない。

以上のように、火星に住む人々は賢明でなくてはならないことから、火星の文明は豊かなものとなるだろう。発明の源泉としてだけでなく、人間が本能にとらわれずに創造力を最大限に発揮する可能性のお手本としても、火星の人々は地球に恩恵をもたらす。他者から奪うのではなく自ら創り出すべき無限の可能性が存在することを、彼らは示してくれる。

これは重要な点である。「天然資源」などというものは、実際には存在しない。存在するのは「天然の原材料」だけだ。技術革新によって原材料を資源に変えるのは、人間の創造性なのだ。地球では、人類が農業を発明するまで土地は資源ではなかった。原油の掘削や精製、そして石油製品で動く機械が発明されるまで、原油は資源ではなかった。19世紀後半に酸化アルミニウムからアルミニウムを取り出す技術が発明されるまで、それは資源ではなかった。それまでは土くれ同然だった。原子力が開発されるまで、ウランは資源ではなかった。重水素は現在のところ資源ではないが、核融合エネルギーが実現したら資源となるだろう。わたしたちを支えるあらゆる資源を生み出してきたのは、地球ではなく人間なのだ。

現在、火星には資源がなく、物質しかない。しかし、才覚のある人間が住めば、火星には豊富な資源が登場するようになる。火星に本当に必要なのは人間だけなのだ。とはいえ、人々はなぜ火星に移住するのだろうか？

労働力と人口計画

人々が火星へ移住する理由のひとつには、ほかならぬ労働力不足がある。労働力不足は経営者にとっては頭が痛い問題だが、労働者にとっては絶好の機会だ。労働力が不足しているということは、高賃金が支払われるということだ。植民地時代や開拓時代、19世紀のアメリカは、現代のわたしたちから見たら困難で厳しい状況かもしれないが、旧世界のヨーロッパやアジアから来た当時の貧しい人々に、彼らにとっては夢のような高い報酬と未曽有の機会を提供した。つまり、そうした何百万人もの人々が、自らの意思で蓄えをすべて投じ、危険な旅に命をさらして、なじみのあるものすべてを捨てて、海を渡って新世界へと旅立ったのだ。

人はパンのみにて生くるにあらず。火星の都市が成功を収めて成長するためには、あらゆる種類の人々が移り住みたいと思うような場所となる必要がある。みすぼらしい環境で暮らすために火星に移住したいと思う人などいないだろう。火星基地は機能的であればいいかもしれないが、火星都市は美しい場所でなくてはならない。火星都市がうまくいくためには、美観に対して大いに注意を払う必要があるだろう。しかし、都市の生活を喜びあふれるものにするのは、見た目の美しさだけでは十分でない。都市が市民に与える、人間の可能性を最大限に育み発揮する機会が不可欠である。どのような社会的・政治的・文化的形態を創造すれば、火星は、希望に満ちた何百万人ものあらゆる階層や才能の移住者を引き付ける、驚異と夢と自由と機会の土地となるのだろうか？

火星の人々は、実用的で美しい火星の都市国家を設計するという問題に対して、技術的、経済的、そして美的にも巧みな解決策を打ち出さなくてはならない。だが、最終的な決め手となるのは、人間が共存するより良い方法を定める火星人の能力だ。そうした社会基盤が何であるのかについては、現代のわたしたちにとって妥当と思われる社会民主主義からリバタリアニズムに至るまで、入植しようとする人々の間で間違いなく意見が分かれるだろう。火星の人々はさらに多くの構想を描くはずだ。よって火星には、ひとつの都市国家ではなく、より良い生活とは何かといういくつもの異なるビジョンに基づき作られた、多数の都市国家が誕生することは間違いないだろう。

こうした多様な可能性を、わたしは大きな強みだと考える。人間の希望と最大の可能性の実現に最大の余地を与える社会組織形態について独自の考えを抱く、さまざまな人々が設立した多数のコロニーが存在できるほど、火星は大きい。それどころか、すでに出来上がっている世界の住人となるのではなく、自分の世界を創り出すというチャンスは、自由の基本的な形であり、その魅力は、別の惑星に移住する場合に必ず伴うリスクや困難を多くの人々が受け入れる主な動機となるかもしれないのだ。人間の社会思想が21世紀初頭に、考えられるかぎり最善の最終的な答えに達したとはとても思えない。まだルールが定められていない場所、つまり発想を堂々と試す場所を必要とする、新たな発想を持つ人々は、いつの時代も存在する。とはいえ、彼らの考えがすべて有効というわけではない。非現実的な考えもあるだろうし、それを採用したコロニーが停滞したり完全に失敗したりする場合もあるだろう。だが、時には新たな道が高みへと導く場合もある。

望むと望むまいと、火星の都市間では移住者獲得競争が起こる。最も優れた発想を持つ都市が、最も多くの人々を引き付けるだろう。よって、空気を遮断すると市民を脅す悪者が支配するディストピア的な全体主義のスペース・コロニーは、単なるフィクションの域を出ない。そこへ移住しようとする者などいないので、地球外の専制政治が成功を収めることはありえない。

繰り返しになるが、火星文明の構造を基本的に形作ることになるのは、労働力不足という現実だろう。仕事や職業への参入に対して認可という障害を人為的に作り出すことによって、才能の発揮を妨げることを、あるいは現代のわたしたちが高齢者を老人ホームに押し込めるように人々を投げ捨てるようなことを、火星の都市はしようとしないし、できないはずだ。また、思春期の若者に対して、彼らを30代になるまで学校に入れて、長期の子ども時代を強いることもできないだろうし、そうするつもりもないだろう。移住者と新参者はいかなる類であれ、敬遠されるどころか、ありがたがられて歓迎される。後者には、間違いなく子どもたちが含まれる。

火星には子どもが必要だ。ということは、火星には女性が必要だ。

火星社会の女性の地位は高くなる

17世紀から18世紀にかけて、イギリスとフランスは北米の支配権を巡り争っていた。イギリスの4倍の人口を擁するフランスが、はるかに大きな勢力を誇っていた。しかし、イギリスの入植者が北米に本物のコミュニティを築いたのに対し、フランス人は毛皮の交易所を設立しただけだった。そのため、イギリス人女性はアメリカに移住することをいとわなかったが、フランス人女性はそうではなかった。結果として、1750年代に両国間の争いが頂点に達した頃、北米には200万人の英語話者の入植者がいたが、フランス人はわずか5万人しかいなかった。当然の帰結として、こんにちの世界が形成されることとなった。

火星にも、それなりに過酷な辺境の開拓地があるだろう。しかし、女性を引き付ける場所だけが文明へと発展し、最も多くの女性移住者を引き付ける都市が、ほかの都市よりも大きく発展することになる。都市がこれにどのように取り組むのかは、彼ら自身が考案するか、あるいは偶然思いつくかだ。最終的に、火星社会の女性の地位は一般に高くなる可能性がある、と言うにとどめておこう。

生物の進化は自然淘汰によって起こる。人間の社会進化も同様である。ただし、革新に至るには行き当たりばったりである必要はなく、選択することもできる。それが有効だとわかれば、伝達されて大いに広まる。これによって、火星で起こる社会実験のようなものは、進歩をもたらすためのより強い力になるのだ。

アメリカ建国の父たちが新共和国の創設に用いた18世紀の啓蒙自由主義の思想は、彼ら独自の考えではなかった。それどころか、当時のヨーロッパの教養ある人々の間では広く知られた考えだった。だが、人民の、人民による、人民のための政治や、言論の自由、信仰の自由、そして王や国家や教会よりも上位にある不可侵な個人の権利といった概念を信じる人たちは、現実ばなれした夢想家であり、ほとほと常軌を逸していると片付けられた。こうした考えがどのような実りをもたらすのかを証明する機会を得るには、まだルールが定められていない場所、すなわち新世界での新たなスタートが必要だ。アメリカ建国の父たちは、このプロジェクトを「崇高な試み」と呼んだが、まさにその通りであった。確かに、この試みは完璧な結果をもたらしたわけではないが、それは当時の世界が提供できる最善のものであった。そして、この試みのおかげで何百万人もの人々が自らの意思でアメリカにやって来てその一部となり、アメリカを希望の光、創造の源へと育むことに、そして人類全体によって、また人類全体のためにさらに発展する模範としてアメリカを築くことに貢献した。

火星でも数々の崇高な試みが生じることが見込まれる。失敗するものもあるだろうが、中には成功するものもあり、都市を成長や繁栄へと導き、発明や創造を促し、手本となって、人類のさらなる進歩のための新たな基準を各地で打ち立てることだろう。

わたしたちはより良いものを探し続ける必要がある。探し求めれば、見つけることができるかもしれない。これ以上に重要なことがあるだろうか？ 火星に挑戦することで、わたしたちは世界を一から新たに始める力を手に入れるのだ。

何と壮大な考えだろうか。何と重大な機会だろうか。この時機を価値あるものだと証明しようではないか。＜翻訳 庭田よう子＞

【前編はこちら】イーロン・マスクに影響を与えた火星協会会長が描く、火星移住の具体的プラン