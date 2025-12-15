2¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏŽ¢²øÃÌŽ£¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬¤ï¤º¤«4¥«·î¤Ç¥»¥Ä¤òÈ¼Î·¤ËÁª¤ó¤À·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³
¢£Ä«¥É¥é¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¡×¤Î¿¿°Õ
¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤À¤¬¡¢Âè10½µ¡Ö¥È¥ª¥ê¡¢¥¹¥¬¥ê¡£¡×¡Ê12·î1Æü¡Á5ÆüÊüÁ÷¡Ë¤«¤é¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤¬Æ°¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
µ¤´É»Ù¥«¥¿¥ë¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡¢¡Ö»ä¤¬»à¤ó¤Ç¤âÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡£»ä¤Ï¤¿¤À¤ÎÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î°Û¿Í¤Ç¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤¤¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î¾®Ã«½ÕÉ×¡Ê²¼Àî¶³Ê¿¡Ë¤¬Ìõ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤é¤«¤ËÆÞ¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÆüËÜ¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿©¤¤ÉÞ»ý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¡£ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£
Âè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¡Ê12·î8Æü¡Á12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯»Ï¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ò±©¿¥¸Ó»Ñ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜÂÚºßµ¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤È°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¢¥È¥Ò¥È¥Ä¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¥Ä¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆüËÜ¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥È¥¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¬ÃËÀ¤È½Ð¤«¤±¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ÀÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¢¤¨¤Æ¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢Âè11½µ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¤Î¤Á¤Î¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤¬ÍèÆüÁ°¤Ë¤¿¤É¤Ã¤¿µ°À×¤È¤Û¤Ü½Å¤Ê¤ë¡£
¢£¶ì¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Î½éº§
¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÅçº¬¸©ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÅ¡Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²÷µ¤½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¹¾Æ£¤ÎÌ¼¤Î¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼«Ê¬»Ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î½ÇÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤É³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÅÏÊÆ¡£¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ç¿·Ê¹µ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹õ¿Í¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò¤â¤Ä¥Þ¡¼¥µ¡Ê¥Ï¡¼¥ó¤ÎÁê¼ê¤ÎÌ¾¤Ï¥Þ¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©¥ê¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Ë¡¤ÏÇò¿Í¤ÈÍ¿§¿Í¼ï¤Î·ëº§¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿·Ê¹¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¡¢¥Þ¡¼¥µ¤ÈÊÌ¤ì¤¿¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê·ÐÎò¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¹ñ¤Ç¤â¡¢¤É¤ÎÄ®¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤ÎÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥ê¥è¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢·ëº§¤ò¤á¤°¤ë²áµî¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ï¡¼¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ä°Õ»×·èÄê¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬Ê¸´ù¤Î¾å¤Ë¼Ì¿¿¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬±é¤¸¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ËÅÏÆü¤ò´«¤á¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤æ¤¨¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊì¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤º¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬4ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Êì¤È¤Î±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÉÔ¹¬¤Ê·ëº§¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¾¾Ìî¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Ö2¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï²øÃÌ¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè12½µ¡Ö¥«¥¤¥À¥ó¡¢¥Í¥¬¥¤¥Þ¥¹¡£¡×¡Ê12·î15Æü¡Á19ÆüÊüÁ÷¡Ë°Ê¹ß¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬²øÃÌ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸µÍè¤¬²øÃÌ¹¥¤¤Î¥È¥¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥ó¡ÊÈ¬±À¡Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²øÃÌ¤ò½ñ¤µ¤·¡¢À¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£¤½¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬²øÃÌ¤ò¼ý½¸¤·¡¢¸ì¤êÉô¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦Æó¿Í»°µÓ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥»¥Ä¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢ÍÜÊì¤Ç¤¢¤ë°ð³À¥È¥ß¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÃÓÏÆÀéÄá¤¬±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥Õ¥ß¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬¸ì¤ë½Ð±À¿ÀÏÃ¤äÌ±ÏÃ¡¢ÀÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¥È¥ß¤Ï½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î¼Ò²È¤Î¾å´±¤Ç¤¢¤ë¹âÉÍ²È¤ÎÍÜ½÷¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿ÀÏÃ¤äÀâÏÃ¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÄ¤¤¥»¥Ä¤ÏÂç¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡¢Ì±ÏÃ¤äÀÎÏÃ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤»¤¬¤ó¤À¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²øÃÌ¹¥¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¤Îå«¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï²øÃÌ¹¥¤¤æ¤¨¡¢¤È¤Ï¤¤¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤¬¿²¹þ¤ó¤À¤È¤¥»¥Ä¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é»ö¼Â¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ø¥ë¥ó¤È¥È¥¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤è¤êÃ»¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Î»à¸å¡¢¥»¥Ä¤Î²óÁÛ¤¬É®Ï¿¤µ¤ì¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¾æÉ×¤Î¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤Ë¿Ç»¡¤·¤ÆÄº¤¯»ö¤äÌô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë·ù¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥ó¤ÏÈÕÇ¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤¯ÉÂµ¤¤òÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë¤Î1·îÈ¾¤Ð¤«¤é10Æü´Ö¤Û¤ÉÉ÷¼Ù¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥Ä¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö¼Â¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¡Ê±é¡¦µÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Î½÷Ãæ¤òµá¤á¤ë¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅß¤âÆ½¤ò±Û¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤½¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢É÷¼Ù¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿1·î½ª¤ï¤ê°Ê¹ß¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¤ÒÂ¹¤Î¾®ÀôËÞ»á¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¡£¡Ö1891Ç¯¡ÊÌÀ¼£24¡ËÇ¯¤Î¶²¤é¤¯2·î¾å½Ü¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÈ¬±À¤Î¤½¤Ð¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£23ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡ÙÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡£
¢£¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¡×¤À¤Ã¤¿
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤ÏÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë¤Î½©¤´¤í¤«¤é¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¡¢12·î¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬¿²¹þ¤à¤ÈÇ®¿´¤Ë´ÇÉÂ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤¬¤¤¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀµ·î¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ëµáº§¤·¤¿¥ê¥è¤Ï¼ºÎø¤·¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï6·î22Æü¡¢¾¾¹¾¾ë¤ÎÆâËÙ¤ËÌÌ¤·¤¿¾¾¹¾»ÔËÌËÙÄ®¤Î¡¢¸½ºß¡Ö¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµìÉð²È²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Î¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÉÔÊØ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Æó½½»ÍÇ¯¤Î²Æ¤Î½é¤á¤Ë¡¢ËÌËÙ¤È¿½¤¹¤È¤³¤í¤Î»ÎÂ²²°Éß¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤Æ°ì²È¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡×¡Ö°ì²È¤ò»ý¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤Æ4¥«·îÂ¤é¤º¤Î¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò»ö¼Â¾å¤ÎÉ×ÉØ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ö½»¤ß¹þ¤ß¤Î½÷Ãæ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¾å¤Ëµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê²áµî¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï·ëº§¤Ë¤Ï¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤Î¤Á¤Ë·§ËÜ¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂ¼Ëµ×¤ÎºÆº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´Ò¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬·¯¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Èà½÷¤ËÅÙ¡¹²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¡¢¸«¶Ë¤á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡½¡½¼ã¤¤½÷¤òºÊ¤ËÕ¸¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡¡»×¤¦¤Ë¡¢·¯¤ÏÁê¼ê¤¬·¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤¤¤È¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë½÷¤È¤âºÆº§¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°·Ç¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¢£¥»¥Ä¤òÈ¼Î·¤ËÁª¤ó¤À¥ï¥±
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ä¡¢¼ÂÊì¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï·ëº§¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢¿´¤ÎÄì¤Ç¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤¤¤È¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡×È¼Î·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½÷À¤òÕ¸¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥»¥Ä¤Î²øÃÌ¹¥¤¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Î»Ö¸þ¤È¹çÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂè°ìµÁÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¢¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬Ê¡¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¬¤³¤ÎÃÏ¤òµî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤ò¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇû¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°·Ç¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ½÷À¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤äÍ¥Èþ¤µ¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð»Î¤ÎÌ¼¤Ï¡¢Âç»ö¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¡¢»öÂÖ¤ËÉÝµ¤(¤ª¤¸¤±)¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ºÁ³¤ÈÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°ìÄê¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£³Æ¿Í¤Ë¶¯¤¯À÷¤ß¤Ä¤¡¢»ÎÂ²¤¬Ë×Íî¤·¤¿¤Î¤Á¤â¾Ã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÍÄ¾¯´ü¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í
¥»¥Ä¤â¤Þ¤¿¡¢²È¤¬Ë×Íî¤·¤Æ³Ø¹»¤òÃæÂà¤µ¤»¤é¤ì¡¢ºÇ½é¤Î·ëº§¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¶ì¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¸Å¤ÎÉ¤ÆüËÜÈþ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤·¤Ê¤ß¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ò¡¢¡Öµî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇû¤ê¤Ä¤±¤ë¡×ÇÞ²ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Ë¤ÏÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï¥»¥Ä¤¬¡ØÍÄ¾¯¤Îº¢¤Î»×¤Ò½Ð¡Ù¤Ë½ñ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»×¤¤½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾¾¹¾¤Ë¥ï¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¤¤¿Æü¡¢¥»¥Ä¤Ï¿ÆÎà¤¿¤Á¤È¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥ï¥ì¥Ã¥È¤¬¥»¥Ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÃî´ã¶À¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¤½¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦µ¤¹¡£
¡ÖÂ¶¿Í¤«¤é¾®¤µ¤¤»ä¤ÏÆÃ¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ¿ÊÊª¤ò¼õ¤±¡¢»ä¤¬À¾ÍÎ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¤¸ü°Õ¤ò»ý¤Ä°ø±ï¤ËÀ®¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Èº£¤â»×¤ï¤ì¤ë¡£¡¿»ä¤¬¼ã¤·¤â¥ï¥ì¥Ã¥È¤«¤é¾®¥µ¥¤Ãî´ã¶À¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ðÌµ¤«¤Ã¤¿¤é¸åÇ¯¥é¥Õ¥«¥Â¥ª¥Ø¥ë¥ó¤ÈÉ×ÉØ¤ËÀ®¤ë»ö¤â°¿¥Ï¤à¤Å¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ì¡×
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¥»¥Ä¤Ë¤Ï´õÇö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
