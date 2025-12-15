現金が全然足りない、ソ連による「日本兵狩り」の危険…終戦直後、満洲で何があったのか

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

現金の返納指示：満洲

満銀の通化移転は中止となったが、8月13日に新京を発って通化に向かっていた満銀の現金輸送班にはその報せが届かない。彼らが乗った列車は通化手前の梅河口に停まって8月15日を迎えた。

玉音放送が終わると、山崎元幹・満鉄総裁らを乗せた列車は新京へ引き返すことになった。満銀の通化移転の中止を知らない森昌国庫課長たち現金輸送班は、指示を仰ぐために満銀総行に連絡を試みたが電話が通じない。結局、現金輸送班3名が乗っている車両は切り離されて、満銀行員・家族と一緒に予定通り通化に向かった。

通化の関東軍経理部には、経理・会計・物資調達を担当する主計将校として元満銀行員が着任していた。15日も夜になって通化に着いた現金は、彼の指揮で金庫室の整った満銀通化支行に運ばれた。

通化には新しく防衛線を築くために関東軍の兵士が多数集まっており、避難民も多く流れ込んでいた。新京から持ち込んだ現金、特に日銀券は次々に関東軍各部隊に渡されたが、それが半分ほどに減った17日、満銀総行から残存紙幣を新京の総行へ返納するように指示が届く。

通化から新京へ戻るには、北に進んで吉林から西に向かうか、西に向かった後に北上することになる。しかし北方ではソ連軍が南下中で、西側では八路軍（中国共産党軍）が鉄道路線を押さえつつあった。とにかく軍刀と拳銃だけを頼りに、現金輸送班は西側に少し進んだ撫順へ向かった。撫順は大都市で日本人も多く住んでいたので、そこに家族を残し、目立つ現金輸送箱も廃棄することにした。もう現金輸送用の特別列車は使えない。

8月20日を5日ほど過ぎた頃、現金輸送班は行動を再開する。リュックサックに入るだけの現金を詰めて、満洲人一般乗客に紛れる形で鉄路を東へ戻り、ソ連兵満載の軍用列車とすれ違いながら吉林まで北上する。現金が乗客の目に触れないように、彼らはほとんどの時間を客車の屋根上に這いつくばって過ごした。

こうして森たち現金輸送班は、ソ連兵が我が物顔で闊歩する新京に戻ってきた。いくら銀行員にとって現金は神聖なものとは言え、果たしてそこまでする必要があったのか。こうして総行に返納した現金も、接収されたらそれで終わりである。ただ1介の銀行員としては戦場の兵士のように、「現金を返納せよ」との命に黙って従うだけだ。

なお撫順に残った家族には、栄養失調などで2名の犠牲者が出た。

虎林支行を最後に引き揚げた経理（支店長）の土屋定正は、8月15日の朝に新京から東100キロのところにある吉林分行に着いた。彼はそこで玉音放送を聴く。

当時の吉林では大型ダムの建設工事があり、満洲人労務者や中国人捕虜が3万人ほど動員されていた。彼らの給料や帰国手当を払わないと、暴乱が起きかねない。土屋は敗戦の悲嘆に暮れる間もなく、吉林分行の長田靖経理と現金の準備に取り掛かった。

吉林分行にある現金では全く足りないので、総行に問い合わせるとそこも現金が不足している。新京から300キロ先の奉天分行は現金に余裕があるというので、土屋が現金を受け取りに行くことになった。彼が着ていた陸軍将校の軍服が、まだ役に立つと思われたからだ。実際に土屋の請求で、満鉄は奉天行きの臨時引き揚げ列車を用意してくれた。もっともこれは引き揚げ用なので、じきに避難民ですし詰めとなる。

奉天で現金を受領して16日の夕刻に吉林に戻ると、驚くことに吉林分行では日本人行員が排除・監禁されて満洲人行員だけで運営していた。治安秩序も崩壊しかかっている中で他にとる手段はなく、現金と交換に日本人行員の解放と新京への安全な移送を満洲人に認めさせた。

既に吉林にはソ連軍部隊が来ていた。ソ連による「日本兵狩り」があるかもしれないので、土屋は背広に着替えて17日に避難列車で新京へ向かう。こうして彼は、一足先に新京に入っていた虎林支行の日本人行員と合流した。

18日の朝に陸軍の四式重爆撃機が、朝鮮に向けて各務原飛行場（現：航空自衛隊岐阜基地）を飛び立った。満洲国皇帝の溥儀を乗せて日本に亡命させるためだ。京城経由でその日の夕方に平壌に到着し、そこで溥儀一行の到着を待った。なおこの重爆は日の丸を塗りつぶし、外見的には「無国籍」としていた。

ところが19日の朝に飛行機で大栗子を発った溥儀たちは、平壌の北西約300キロに位置する奉天で日本からの飛行機を待つつもりだった。そしてその日の昼、彼らの奉天到着と前後してソ連の空挺部隊が奉天飛行場を占拠し、溥儀はそのままソ連に連行された。フランス革命後のルイ16世と王妃マリー・アントワネットらが、逃亡中に間1髪のところで革命側に捕らえられたヴァレンヌ事件（1791年）さながらの出来事だ。

しかし皇帝が連れ去られて満洲国が消えたところで、ソ連軍の侵攻が止まるわけでもない。銀行は残ったままで、預金もバランスシートもなくなっていない。この後始末には、まだまだ時間がかかるだろう。それもソ連軍や中国軍の下で行うことになる。

