「ソ連軍は避難民をそこかしこで攻撃」…樺太ではすぐに戦争が終わらなかった「厳しい現実」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

住民最後の希望を守れ：樺太

樺太でソ連軍に対峙していた第88師団でも、8月14日に札幌の第5方面軍司令部から、「15日の重大放送を拝聴するように」との連絡を受けていた。

8月15日の樺太南部は青空が広がり、高緯度の冷涼な気候に慣れた体には暑く感じられた。正午の玉音放送が終わると師団は樺太庁と日本人の引き揚げについて協議に入り、特に若い女性の避難優先を要請した。

樺太では8月15日の前と後で状況に変化はない。軍人だけではなく市民の中にも、「あれはデマ放送だ」と言い張る者が少なくなかったが、樺太庁は官公署や主な建物では白旗を掲げるように指示を出した。

日本のポツダム宣言受諾表明を受けて、太平洋では連合国軍の戦闘行動は即時全面停止となる。しかし満洲と樺太は別だった。ソ連軍は平和的進駐をする気は毛頭なく、武力占領を行わんとしていた。

「ソ連軍は、白旗を掲げた避難民をそこかしこで攻撃」してくる（引揚体験集編集委員会編『生きて祖国へ 6 悲憤の樺太』）。既に述べたように日本軍には大本営から停戦命令が出されていたが、樺太では戦いを止められる状況ではなかった。

日ソ国境から140キロ南にあった製紙と炭鉱の町・恵須取は、西海岸の中心的な街だったことから多くの人が避難してきた。その恵須取も「終戦の放送があった夜、それを否定するかのように激しい空襲を受けた」（樺太終戦史刊行会編『樺太終戦史』）。

ソ連兵が街に入ってくると自害する人もでた。王子製紙系列の太平炭鉱付属病院では空襲による負傷者の手術中も、「ソ連機は病院の上を旋回して機銃掃射をくり返す」（北海道恵須取会編『沿海州の見える町：樺太恵須取町小史』）。ソ連兵がこの病院に近付くと、8月17日には追い詰められた女性看護師6名が自決した。

8月20日の早朝にソ連の海軍艦艇が間宮海峡側の真岡沖に現れ、艦砲射撃に続いて陸戦部隊が上陸する。日本軍は北と西から挟まれる形となった。真岡郵便局の女性電話交換手9名が服毒自決したのもこの日である（真岡郵便局事件）。

上敷香や瑞穂では、ソ連軍スパイの疑いをかけられた在樺朝鮮人が、日本人の警官や住民によって虐殺されるという事件も起きている。

