【難解英熟語クイズ】「幸運を祈る」は英語で ”Keep one’s ( ? ) crossed”…正解は言われてみれば！となるあのポーズ

あなたはわかりますか？

突然ですが、「幸運を祈る」“Keep one’s ( ? ) crossed”に何が入るかわかりますか？

日常シーンでもよく使われる言葉ですが、日本では「Good luck！」よりはあまりなじみがないかもしれません。ヒントは外国人が幸運を祈るときにする「あのポーズ」です。

気になる正解は……

正解は・・・

「fingers」でした！

「Keep one’s fingers crossed」は、「うまくいくといいね」「応援してるよ」という気持ちを伝える際に使われます。

人差し指と中指をクロスさせるポーズは、もとはキリスト教の「十字架」に由来しており、悪運を払い、神のご加護や幸運を願うためのジェスチャーとして使われ始めました。現代ではこのポーズは「Good luck！」と同じ意味合いで、宗教に関わらず誰でも使う一般的な表現（イディオム）です。

例文としては、「I have a job interview today, keep your fingers crossed for me.（今日面接があるんだ、うまくいくよう祈っててね）」や、「Let's keep our fingers crossed that it doesn't rain.（雨が降らないよう、みんなで祈りましょう）」のように使います。

この機会にしっかり覚えておきましょう。