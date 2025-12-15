頻発するラーメン店の炎上事件は「必死さゆえ」の産物か…客との衝突が無くならない《根本的な原因》

ラーメン店の《炎上事件》がここしばらく各地で相次いでいる。

東京のラーメン二郎直系店が「食事は20分以内」という貼り紙をSNSに投稿したところ、高圧的と批判が殺到して謝罪（7月）。 埼玉の二郎系ラーメン店が、提供ミスをめぐる店側の対応や暴言が問題視され炎上（9月）。滋賀のラーメン店が、来店客を防犯カメラで盗撮、SNSで晒し上げたことで炎上（11月）したことがあった。

おそらく細かい店舗まで調べ上げれば、ラーメン店の炎上はもはや日常茶飯事のことなのだろう。それにしても、数ある飲食店の中でなぜラーメン店ばかりがこうも悪目立ちして炎上してしまうように見えるのだろうか。

【前編記事】『「ラーメン店だけ炎上ラッシュ」では理解不足…原因は「業界、当事者それとも客に」専門家が考察』に引き続き、これまで250店舗以上のラーメン店のサポートを手がけてきた、ラーメンプロデューサーの磯部優氏が分析する。

どうやっても「迷惑客」は出てくるなかで

ラーメン店の“客層”について考察してみると、他の業種との比較で一定の違いは認められると思います。

自分は15年以上前に、ターゲット層の広い「ラーメン専門店」とターゲット層を絞った、いわゆる「二郎系ラーメン」の2店舗を経営していました。その2店舗の来店客を比べてみると、たしかに態度や言葉遣い、モラルなどの点で明らかに差がありました。

ほとんどのお客様は、最低限のモラルを備えた素晴らしいお客様ばかりです。しかし、かなり少なくなりましたが、いまだに「お客様は神様」のような感覚を持っている方もいますし、店のスタッフに対して「カスハラ」を行う方もいます。いわゆる「迷惑客」は無くならないわけです。

彼らに対して店側が毅然とした対応を取ったとしても、それが接客や対応の悪さにつながってしまい、逆恨みされてしまうこともしばしばです。ただ、そうは言っても、やはり言葉遣いなどは店側が注意しないといけないわけです。

そう考えると、どんな店でも多かれ少なかれ炎上リスクと向き合いながら、経営していく他ありません。では、ラーメン店が今後、炎上しないようにするためには、どう対処すれば良いのでしょうか。

他のお客様に迷惑がかからないように店のルールを決める。迷惑客に対しての対応を細かく考える。どれも大切なことだと思います。しかし、それらをSNSで発信する前に、伝え方や言葉選び、態度などをしっかり見直す必要があるわけです。

「いつも本気で作っている」ことへの理解を

「攻撃的」「ネガティブ」「言葉遣い」「特定の人や店への発信」――このあたりが前面に出てしまうと、SNS上では何かしらの反応があるように感じます。それが多くの人の感情を刺激するようになれば、はたして炎上までつながるわけです。

また、難しいケースとして「賛否両論が分かれる発言」にも注意が必要かもしれません。自分自身はSNS上で炎上した……という記憶はありませんが、それでも否定的なコメントやDMをいただくことがたまにあります。

これは価値観の違いゆえに、自然に生まれることだと思いますし、その否定的な意見も一つの考えだと理解はできます。しかし、人によってはそこから発展して、対立的な構造を生んでしまうこともあるはずです。

だからこそお店側は、SNSで発信する際に今一度、個人の価値観そのままの発信になってないか、多くの人を刺激してしまう可能性はないか、しっかり見極めていくことが重要だと思います。

最後にお伝えしたいのは「ラーメン店の皆さんはいつも本気でラーメンを作っている」ということ。その必死さゆえに時として、表現や伝え方に拙さが出てしまうこともあるかもしれません。

そしてラーメンについて。自分は、ラーメンが多くの人に愛され、日本が世界誇る「面白くて楽しい世界一の麺料理」であると思います。そんな多くの方に愛される料理だからこそ、炎上してしまいやすいのではないでしょうか。

だからこそ、ラーメン店側には態度や言葉遣いなどにしっかり気を配ってもらいたいと思いつつ、お客様側にもぜひ温かい目で見守ってほしいと願うのです。

