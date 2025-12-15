仕事の都合でデートをキャンセルするときの振る舞い９パターン
仕事の都合で、急にデートをキャンセルしなければならない状況もあるかと思います。急なキャンセルによって、女の子の気持ちが急降下して、そのまま音信不通となってしまう事態も考えらます。できるだけスマートな振る舞いで対処したいものです。そこで今回は、そのような状況を回避するためにも、「仕事の都合でデートをキャンセルするときの振る舞い９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】メールではなく、できるだけ電話で伝える。
メールで一方的に告げるのではなく、言いづらくても電話で伝えましょう。メールでは、受信できずに読まれないリスクがあります。電話であれば、直接、相手に伝えるので、連絡ミスを防ぐことができます。電話であれば、声のトーンによって、残念な気持ちを伝えることができることもメリットでしょう。
【２】次に会ったときも、再度、謝る。
デートのキャンセルの謝罪は、キャンセルするときと直接会ったとき、合計２回行うことで、気持ちが伝わるでしょう。
【３】常日頃、急に仕事が入る可能性を伝えておく。
日常の会話において、「急に仕事が入る可能性がある」ことを告げておきましょう。事前に情報があることで、女の子の理解を得ることができます。ただし、あまりに忙しさをアピールした場合、「無理にデートしなくてもいいよ！」と突き放される可能性もあるので、注意が必要です。
【４】仕事が終わったあとに連絡する。
緊急の仕事が終わったあと、完了の連絡をすることで、女の子との不思議な一体感を演出することができます。デートのキャンセルを「チャンス」に変える手段のひとつでしょう。
【５】可能であるならば、次に会う約束をする。
付き合う前においては、デートをキャンセルしたまま音信不通になるケースもあります。キャンセルしたことを謝りつつ、別日程でのデートの約束をその場で相談しておいても良いでしょう。
【６】ちょっと贅沢な食事など、埋め合わせを約束する。
急にデートをキャンセルした場合、率先して埋め合わせしましょう。出費はかさみますが、女の子が「キャンセルされたこと」を忘れることができるように、奮発してあげても良いでしょう。
【７】仕事の内容について、言い訳にならない程度に具体的に説明する。
仕事の都合をよりリアルに理解してもらうため、女の子に具体的に説明しましょう。具体的に説明することで、「本当に仕事？」という不安を解消し、安心させることができます。
【８】まず、謝る。とにかく誠意をもって謝る。
一番大切なことです。しっかりと謝りましょう。時間は誰にとっても大切なモノです。せっかく空けてくれた時間を変更することになるので、誠心誠意、謝罪して、女の子の理解を得ましょう。
【９】「仕事なんだから、しょうがない！」という傲慢な態度を避ける。
ガッカリしている女の子の気持ちも理解せず、仕事であることで押し切ってはいけません。まずは残念な気持ちを示しつつ、女の子の気持ちを受け止めるようにしましょう。
仕事の都合で、デートをキャンセルするとき、他にはどのように振る舞えば良いのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
