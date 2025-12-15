¡ÖÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡×¤¬¹ñºö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ØÏ¢ÌÃÊÁ5Áª¡×¡ÄÆîÄ»ÅçºÎ·¡¤Ë¸þ¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ÎÌ¾Á°
ºÇ¶á¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¸µÁÇ¤Î¼þ´üÎ§É½¤ÎÂè·Â²¤ËÂ°¤¹¤ë¥¢¥¯¥Á¥Î¥¤¥É·Ï¸µÁÇ¤ò½ü¤¤¤¿¸µÁÇ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥¦¥à¤È¥¤¥Ã¥È¥ê¥¦¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥¿¥Î¥¤¥É15¸µÁÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×17¸µÁÇ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¹¤¯ºÎ¼è¤Ç¤¤ë¡Ö·Ú´õÅÚÎà¡×¤È¡¢Â¸ºßÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÃæ¹ñ¤ËÊÐºß¤¹¤ë¡Ö½Å´õÅÚÎà¡×¤Ê¤É¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊ¬Î¥¤¬Æñ¤·¤¯¡Ö´õ¾¯¤ÊÅÚ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÆ¼¤ä°¡±ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¸µÁÇ¤è¤êÂ¸ºßÎÌ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Â¸ºßÎÌ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¡Ö¥ì¥¢¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¹âÇ»ÅÙ¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¬Î¥ÀºÀ½¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍÑÅÓ¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÀÐ¡¢·Ö¸÷ºàÎÁ¡¢¿¨ÇÞ¡¢¥¬¥é¥¹Åº²ÃºÞ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ê¤É¸½Âå¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ¡Ç½ÀºàÎÁ·²¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¸½Âå»º¶È¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤òÍ¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»º¶È¾å½ÅÍ×¤Ç¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÈóÅ´¶âÂ°¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡×¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÇ÷¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µë¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÀí³Õ½ôÅçÌäÂê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
2010Ç¯9·î7Æü¤ËÃæ¹ñµùÁ¥¤¬Àí³Õ¼þÊÕ¤ÇÆüËÜµùÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤Ãæ¹ñÂ¦Á¥Ä¹¤ÎÂáÊá¤ò¤á¤°¤ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬90%°Ê¾åÍ¢Æþ°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò»ö¼Â¾åÀ©¸Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò·ÐºÑ³°¸ò¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤Ø¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ7¼ïÎà¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤·¡¢ÆüÊÆ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤Ë±Æ¶Á¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢°ìÉô¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹©¾ì²ÔÆ¯¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬µ¬À©¤·¤¿ÉÊÌÜ¤Ë¤Ï¥¸¥¹¥×¥í¥·¥¦¥à¤ä¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Î¼§ÎÏ¤äÂÑÇ®À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅº²Ã¤µ¤ì¤ë½Å´õÅÚÎà¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Å´õÅÚÎà¥Õ¥ê¡¼¤ä»ÈÍÑÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¼§ÀÐ¤Î³«È¯¡¢½Å´õÅÚÎà¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñ°ì¶¯¡×¤ÎÂÇÇË¤Ë¸þ¤±³Æ¹ñ¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËäÂ¢ÎÌÀ¤³¦2°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï24Ç¯¤ËÆ±¹ñ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¹Û»³¤ÎÁà¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆîÄ»Åç²¤Î¿å¿¼Ìó6000¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤àÅ¥¡Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¡Ë¤¬ÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï28Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤òÌÜÉ¸¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìµ¤±¤ì¤Ðº¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»öÂÖ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºö¤È¤·¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À¸»º¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³ô¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÌÃÊÁ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆîÄ»Åç³¤Äì¤Î»î¸³ºÎ·¡¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡Ä
¢£ÈóÅ´¥á¥¸¥ã¡¼¡¡½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡Ê5713¡Ë
Æ¼¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¶â¡¢¶ä¤Ê¤É¼çÍ×¶âÂ°¤ÎÀ½Ï£¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÈóÅ´Áí¹ç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤Ï»ñ¸»³«È¯¡¢ÀºÏ£¡¢ºàÎÁ²½¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò°ì¼Ò¤ÇÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥«¥ó¥¸¥¦¥à¤Î²ó¼ý»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤ÆÆüËÜºÇÅìÃ¼¤ÎÅç¤Ç¤¢¤ëÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤Ë¡¢À¤³¦¼ûÍ×¤Î¿ôÉ´Ç¯Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¡×¤¬³¤Äì²¼5,500¡Á6,000m¤ËÂÏÀÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é»î¸³ºÎ·¡¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¶È¤¬¾¦¶È²½¤¹¤ë¶Ç¤Ë¤Ï½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤ÎÀºÏ£µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¦¶È²½¤Ï2028Ç¯¤Ë³«»Ï¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³µ¤·¤Æ³ô²Á¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬·ã¤·¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£PBR¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¸½ºß0.8ÇÜÄøÅÙ¤È¤ä¤ä³ä°Â¤Ê¿å½à¤Ç¤¹¡£
¢£¿¼³¤¤ò·¡¤ëµ»½Ñ¤ò´û¤Ë»ý¤Ä¡¡»°°æ³¤ÍÎ³«È¯(6269)
FPSO¡ÊÉâÂÎ¼°³¤ÍÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹À¸»ºÃùÂ¢ÀÑ½ÐÀßÈ÷¡Ë¤äTLP¡Ê¶ÛÄ¥·¸Î±¼°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³¤ÍÎÌýÅÄ¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÉâÂÎ¼°³¤ÍÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹À¸»ºÀßÈ÷¤ÎÀß·×¡¢·úÂ¤¡¢¥ê¡¼¥¹¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¸«¤¨¤ë»°°æ³¤ÍÎ³«È¯¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÌÃÊÁ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ºÎ·¡¤ËÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿¼³¤»ñ¸»¤Î³«È¯µ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ê³¤Äì¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¹Û¾²³«È¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º³Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤Î³«È¯µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¹×¸¥ ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×³«Âó¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î»º¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2014Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥³«È¯¿ä¿Ê¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¡Ê¸½¡§¡ÖÅìµþÂç³Ø¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¡¦¥Þ¥ó¥¬¥ó¥Î¥¸¥å¡¼¥ë³«È¯¿ä¿Ê¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼´ë¶È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
EV¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÍ¢Æþ
¢£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÍ¢Æþ¡¡ÁÐÆü(2768)
Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£Á°¿È¤ÏÆü¾¦´ä°æ¤È¥Ë¥Á¥á¥ó¤Ç2004Ç¯¤Ë¹çÊ»¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤Ë½ÐÍ»»ñ¤¹¤ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎLynas rare Earth Ltd¡Ê°Ê²¼¡Ö¥é¥¤¥Ê¥¹¡×¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÍ¢Æþ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐÆü¤Ï2011Ç¯¤ËÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¶âÂ°¹ÛÊª»ñ¸»µ¡¹½¡ÊJOGMEC¡Ë¤ÈÀßÎ©¤·¤¿JARE¤òÄÌ¤¸¡¢¥é¥¤¥Ê¥¹¤ËÁí³Û2²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó200²¯±ß¡Ë¤ÎÍ»»ñ¡¦³ô¼°½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¦¥§¥ë¥É¹Û»³³«È¯¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ÀºÀ½¥×¥é¥ó¥È¤ÎPhase 2¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¥é¥¤¥Ê¥¹¤«¤éÆüËÜ¤Ø¶¡µë¤µ¤ì¤ë·Ú´õÅÚÎà¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼ÍÑ¼§ÀÐ¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£±ö¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤â¡¡¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡Ê4063¡Ë
À¤³¦Åª¤ÊÁí¹ç²½³ØÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³ôÅê»ñ²È¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ï±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥¦¥¨¥Ï¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»ö¶È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1961Ç¯¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Åö»þÉáµÚ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿®±Û²½³Ø¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»ö¶È¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¹¡£1987Ç¯¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂç·¿¤ÎÀ½Â¤¥×¥é¥ó¥È¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Ï¼«Æ°¼Ö¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¡¢¿¨ÇÞ¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®±Û²½³Ø¹©¶È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»ö¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ÎÄ¹¤µ¤¬¥â¥Î¤ò
¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²áµî1Ç¯¤ÏTOPIX¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ðº£¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®·¿³ô¤À¤¬³°¤»¤Ê¤¤´ë¶È
¢£ÈóÅ´¶âÂ°¤Î¾¦¼ÒÎ®ÄÌ¤ÈÀ½Â¤¡¡¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê3036¡Ë
»þ²ÁÁí³Û700²¯±ßÄøÅÙ¤Î¾®·¿³ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï³°¤»¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Á°¿È¤ÏÁÐÆü¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÆü¾¦´ä°æ¤¬100¡ó½Ð»ñ¤·¤¿Æü¾¦´ä°æÈóÅ´ÈÎÇä¤Ç¤¹¡£2001Ç¯¤ËMBO¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»ö¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¸½¾¦¹æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢2006Ç¯¤Ë³ô¼°¤ò¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2004Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¡Ë¤Ï¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏM&A¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼ÒÆþ¤ê¤·¤¿À½Â¤²ñ¼Ò·²¤òÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°éÀ®¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶ÎÁ¡¦À½ÉÊ¤«¤é²Ã¹©¡¦À½Â¤À½ÉÊ¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯»ö¶ÈÎÎ°è¤Î¹¤µ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬³°¸ò¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¶·¤òº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¶È¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
【新NISA】12月の「配当取り」を狙える、注目の日本株「高配当株・増配株5選」を実名公開【日経平均5万円時代の守りの投資法】
