2026年総選挙を全予測「ここを落とせば高市政権は終わり」と言われる《意外な選挙区》の名前

常在戦場――。代議士たる者、常に解散総選挙に備えておかなければならない。現役の衆議院議員のみならず、落選中の政治家も、この言葉を意識しているに違いない。

高市早苗総理（奈良2区）が解散を打つのではないかと、永田町が浮き足立っている。背景にあるのは驚異の支持率だ。各社の世論調査で軒並み70％前後という数値を叩き出し、就任以降、衰えを見せないどころか続伸さえしている。

ある自民党若手議員は、「年明けの解散があるかもしれないというつもりで、地元で政治活動をしています。高市人気があっても、公明党が離脱した影響が大きく、楽な選挙にはならないでしょう」と気を引き締める。

自民党は“単独過半数”には届かない

高市政権は矢継ぎ早に政策実現に向けて手を打っている。ガソリン減税や一人あたり2万円の「子育て応援手当」、電気・ガス代の支援を決め、連立政権を組む日本維新の会とは衆院の議員定数の削減で合意した。政治ジャーナリストの角谷浩一氏が言う。

「年内の臨時国会で、物価高対策を含む補正予算を通し、新年になると政局にもリセット感が出てきます。本格始動した高市政権が改めて信を問う形で、解散に打って出るという雰囲気が広がる可能性はある。年初ではなくとも、来年度予算が成立する春頃まで高支持率が続いていれば、成果を問うとして選挙に踏み切るかもしれません」

本誌は、現状のまま選挙に突入すれば、高市自民党がどのくらい勝つのか、徹底したシミュレーションを行った。

まず、投票数の10％程度を占めるとされる公明票の半数が自民候補から離れ、政治的スタンスが比較的近しい立憲民主候補に流れると仮定。一方で、公明候補からは自民票を大幅に減少させた。

また、現役世代の政治的関心の高まりから前回の参院選と同様、投票率が6％上がる前提で、現役世代に受けがいい「高市効果」から自民候補に各選挙区の有権者数の4％分の得票が乗ると試算。同じく現役世代の人気が高い国民民主党と参政党に1％分ずつの得票を上乗せした（国民・参政の候補がいない選挙区ではその分を自民候補に加算）。

さらに本誌記者の取材を加味し、全289小選挙区・候補者869名と比例代表各ブロックの当落予測を行った。

自民党が選挙区と比例で合わせて210議席と、前回の191議席から着実に増やすものの、単独過半数には届かない。維新は連立政権に加わったにもかかわらず、34議席から33議席と横ばいのままの見通しだ。ただし、自民と維新、自民会派の無所属議員で244議席と、「安定多数」（すべての常任委員会で委員長を独占）を確保する。

公明党の連立離脱は「プラスかマイナスか」

一方の野党は、立憲民主が横ばい。国民民主と参政党は堅調に議席を伸ばしそうだ。ただし、前回の参院選のような勢いは見られそうにない。

最大のポイントは、四半世紀にわたって選挙協力をしてきた公明の連立離脱だ。角谷氏はこう指摘する。

「自民にとって、マイナスだけとは限りません。比例は公明、と言わなければいけない状況がなくなったのは、自民にとってプラスとも言えるでしょう。公明も連立という足かせがなくなって自由にもの言えるようになるので、立憲民主などの他党との協力関係を築ける選挙区が出てくるかもしれません」

実際、立憲民主の安住淳幹事長（宮城4区）が公明との連携強化を党に指示するなど、歩み寄りの姿勢を明確に打ち出している。

自民と連立を組む維新には、与党間での選挙区調整がないまま選挙を戦うことを危惧する議員も多い。維新の現職代議士がこう打ち明ける。

「自民と衆院で小選挙区25、比例20の定数削減で合意しましたが、大阪以外の議員は本音では止めてもらいたいと思っています。だって自民党候補者とガチンコで戦って勝てるのは大阪とそれ以外のごく一部の選挙区だけで、残りは比例復活で議員になっているわけです。それなのに比例枠を削るというのは、維新が自ら議席数を減らすことにつながりかねない。大阪以外の議員にとっては死活問題です」

〈東北ブロック〉は前回とさほど変わらない見込み

それでは具体的に選挙情勢を見ていこう。

北海道4区は、もともと公明の衆院議員、佐藤英道氏が自民の中村裕之氏から選挙区を譲り受ける予定だった。ところが、自公の連立解消で改めて中村氏が立候補することに。地方政治で自民と公明の関係がどう変質するのかが問われる選挙となる。

「公明の佐藤氏の出馬に向けて、中村氏は佐藤氏とともに後援会関係者を回り、支援する姿勢を鮮明にしていた。つまり、公明に対して非常に誠実に対応をしていました。そのため、公明側も中村氏に悪い感情を持っていないと見られます。1万〜2万票とされる公明票が単純に減ることはないでしょう」（地元関係者）

その上で、中村氏は高市総理の総裁選出馬時の推薦人に名を連ねており、高市人気の効果も見込めるため、優位に選挙戦を進めると見られる。

「ただし、与党に公明がいない選挙は、正直やってみないとわからないところがあります。創価学会が絶対に自民を支援しないという方針を打ち出したら、小選挙区レベルでの信頼の積み上げも意味をなさない可能性がある。対する大築紅葉氏は立憲民主が次代を担う若手女性議員として目をかけている議員で、前回選挙に続いて連勝してもおかしくありません」（全国紙政治部記者）

東北の選挙区では、高市人気と公明票の自民離れが相殺されて、前回選挙とさほど変わらない結果になりそうだ。

埼玉3区では、黄川田仁志内閣府特命担当相が立憲民主の竹内千春氏に比例復活を許したが、次回選挙はどうか。

「黄川田氏は今回初入閣を果たした、高市総理の右腕的な存在です。言動が危なっかしいところがありますが、政権が全力で支えるのではないか。逆にここを落とせば、高市政権は終わりということになります」（政治部記者）

苦戦の〈千葉3区〉、〈神奈川2区〉菅元総理の去就は

千葉3区の松野博一元官房長官は前回選挙で裏金疑惑が直撃し、未明まで当確が出ない大苦戦を強いられた。野党系の地元市議が語る。

「これまでは市議会でも自民と公明が組んできたが、中央で連立が解消されたことで、公明市議が立憲民主系の市議に近づくようになりました。つまり、地方議会でも自公関係が崩れたということ。選挙区内には創価学会員も多く、公明票は2万票あると見られています。これが自民に流れなければ、松野さんは再び苦戦を強いられるでしょう」

松野氏側も危機感から地元活動を熱心に行っている。「高市政権になって裏金問題は沈静化したので、松野氏が負けることはなさそう」というのが、政治部記者の見立てだ。

神奈川2区では菅義偉元総理の去就が注目を集める。

「菅氏の体調が思わしくありません。11月16日、日韓議員連盟がソウルを訪れましたが、議連会長の菅氏は同行しませんでした。国交正常化60周年の節目に、会長が現地に行かないなどありえません。

次の総選挙に出馬できる健康状態なのか、不安視されています。『小泉進次郎（神奈川11区）を総理にするまで辞められない』と判断すれば、出馬する可能性はありますが。なお、出馬しない場合は菅氏の総理時代に政務秘書官も務めた新田章文氏が代わりに出ると見られます。いずれにせよ、自民が議席を守ることは確実です」（地元関係者）

〈神奈川10区〉与党候補者のぶつかり合いに

与党候補者同士のガチンコのぶつかり合いになりそうなのが、神奈川10区だ。前回選挙では自民の田中和徳元復興相が勝利し、維新の金村龍那氏が復活当選を果たした。

「金村氏は藤田文武共同代表（大阪12区）との関係も非常に近く、選挙区調整をして出馬を取り下げることは絶対にできません。ただ、国民民主の山口翔平氏が出馬を予定していることもあって改革を期待する層の票が割れ、金村氏が田中氏に勝てる見込みは薄そうです」（維新関係者）

神奈川18区では、山際大志郎元経済再生担当相が再び苦境に陥りそうだ。

「山際氏は旧統一教会との問題を今も拭えていない印象があります。前回も野党候補が乱立したにもかかわらず、小選挙区で勝てず、今回もかなり厳しい戦いになるでしょう。前回選挙を制した宗野創氏は立憲民主の1期生ではエース格。地元にも浸透し、再選の見込みです」（地元紙記者）

一方、東京では自民候補が軒並み苦戦を強いられる様相になりそうだ。また、維新王国と呼ばれる大阪でも異変が――。【後編記事】『「維新が大阪に裏切られる可能性も」2026年総選挙予測で判明…与党入りで《難攻不落の選挙区》で逆転敗北か』につづく。

「週刊現代」2025年12月22日号より

