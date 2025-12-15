2022年7月に起きた安倍晋三・元首相銃撃事件で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（45）。10月28日から続いている公判で見せたのは、自分を客観視し、他者にも配慮を見せる正気を保ちながら、殺人という狂気に駆られる姿だった。問題を追い続けてきた鈴木エイト氏はどのように捉えたのか。（文中一部敬称略）

初公判の日、傍聴席から初めて山上を見た。長く伸びた髪を束ね、猫背気味に歩く姿に、私は「この人は自分の人生を捨ててしまった人だ」と感じた。人定質問でもほとんど聴き取れないような声で受け答えし、生気が感じられない。どのようにこの裁判に臨もうとしているのか、初日には見えなかった。

だが裁判が進むにつれ、徐々に山上が裁判に真摯に向き合おうとする姿勢が見えてきた。

公判の前半、検察官による請求証拠の取り調べや検察側の証人の尋問では、俯きがちで感情を示す場面はなかった。その表情に変化が見られたのは、母親と妹が証人として出廷した時だった。

母親は証人尋問の冒頭で、現在も統一教会信仰を持っていることを証言。山上の学生時代にも高額献金を繰り返してきたことを明かした。

「さすがに住んでいる家を売るのはためらいがあったが、A（長兄）が死にたいと言ったので、これはやっぱり献金しないと、と思った」

山上の兄であるAは、母親の献金に抗議し絶望していた。母親は、その絶望も献金で解決しようとしていたのである。

それでも、夫を自殺で亡くした母親は本気で家庭を良くしたいと願っていたのだろう。尋問終了時には山上に「てっちゃん、ごめんね」と呼びかけた。山上は証言台の母親のほうを見なかったが、何らかの感情を堪えているようだった。

直後に始まった妹の証人尋問。冒頭から兄の徹也と二人で辛い環境を生き延びてきたことを涙ながらに語った。

「（長兄の母親への暴力を）徹也が止めてくれた」

「私たちは統一教会に家庭を破壊された。徹也は絶望と苦悩の果てにあり、事件を起こしてしまった。合法的な方法ではどうしようもなかった」

山上は涙を堪えながら、妹の訴えを聞いていた。

母と妹の証言が終わると、いよいよ山上の被告人質問が始まった。母親については「相変わらずだなと思いました」「非常にマイペースと言いますか」と呆れる様子を見せつつ「非常につらい立場に立たせてしまったと思います」と愛憎入り交じる思いを見せた。妹には「非常につらい思いをさせたと思う」と気遣う発言が目立った。

山上の供述は総じて、減刑のために意図と異なる回答をすることもなく、言葉を選びながら冷静に、自分を客観的に捉えて話す姿が印象的だった。

経済的な困窮のなかで生きていた山上。統一教会に明確に恨みを持ったのは、2015年の兄の自殺に対する母親の認識だった。

「母親にとって、兄は死後の世界で幸せに暮らしているということになっていて。兄が生前苦しんでいたのは、一旦神にささげた献金の返金をさせるようなことをしたから、という理解になっていた」

一方当時の安倍首相に対しては、韓国への厳しい対応などを理由に政治的に支持していたという。統一教会の本部は韓国にあるからだ。安倍氏と統一教会のつながりに関する情報があれば見るようにはしていたが、「目を向けず深く考えないようにしていた」という。

引き金を引くことが人生の目的

2021年に安倍氏が統一教会の友好団体に送ったビデオメッセージ動画を見て翌年7月に殺害するまでの感情の変化を問われた山上は、こう説明した。

「統一教会との関わりを前面に出したことで、考えたくないというわけにはいかなくなった」「裏切られたというよりは、諦めに近い」

ビデオを見て「絶望と危機感」を感じた山上は、「統一教会に一矢報いるというか、打撃を与えるのが自分の人生の意味」と確信したという。

教団幹部を襲撃するために、手製のパイプ銃の製造を始めていた山上。そこから凶行に至るわけだが、山上はその時、銃の引き金を引くこと自体を人生の目的としたという。引き金を引く結果を、現実として捉えることを躊躇したのかもしれない。

対象を安倍氏に定めた経緯についてはこうした。

「安倍元首相と統一教会との関係が公に続いていくとすれば、公的に認められていくのが受け入れがたい。安倍元首相に対する強い怒りではないが、頭の片隅や心のどこかに引っかかり続けた」

一方で、複雑な思いも語っている。

「あくまで対象は統一教会。（安倍元首相は）関与している政治家の最も有名な人で、意味はないとは思わないが、本筋ではないと思っていた」

被告人質問の終盤となった12月3日、遺族の昭恵夫人が出廷し、検察官の後ろの席に座った。

この日の被告人質問では証言台に座る前、山上は昭恵夫人に向かって頭を下げた。それまでの被告人質問では見られなかったことだ。昭恵夫人も軽く会釈を返した。翌日の被告人質問で、山上は遺族に対して謝罪した。

「昭恵さんをはじめとして安倍元首相のご家族には何の恨みもありませんので、殺害したことで非常にこの3年半つらい思いをしてきたのは間違いないと思います。自分も肉親が突如として亡くなるのは経験しています。そのことに関しては自分に弁解の余地はない。非常に申し訳ないことをしたと思っています」

山上が、自分の銃撃が安倍氏の命を奪ったという実感を持ったのは、公判2日目に法廷内で上映された動画を見た時だという。安倍氏が被弾して倒れる一連の動画を見て、初めて強烈なリアリティーが感じられたと明かした。

山上は家族を見捨ててひとりで生きていくこともできたはずだが、家族への想いが教団への復讐心となり、さらに安倍氏に対する複雑な感情が相俟って、狂気と正気の葛藤のうちに、このような悲劇へと至ったと感じた。

12月18日には論告・求刑のあとで昭恵夫人の意見陳述と山上の最終陳述が行なわれる。

昭恵夫人は夫の命を奪った山上に対しどのような思いを抱いているのか、そして山上はそれを聴き、何を語るのか。

「山上徹也」という存在を生み出した責任は我々の社会全体にある。この裁判がどう裁かれるべきなのか、その答えの一端が18日の弁論手続きで示されることを願うのみだ。

