14日午後、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム福岡」と隣接する商業施設で男が男女2人を刃物のようなもので刺し逃走しています。警察は殺人未遂事件として逃げた男の行方を追っています。



警察によりますと、14日午後5時ごろ、福岡市中央区地行浜の「みずほPayPayドーム福岡」1階駐車場のエレベーターホールで、アイドルグループ・HKT48の、44歳の男性イベントスタッフが、その場にいた男に、刃物のようなもので左胸を刺されました。





男性は「関係者以外立ち入りできない場所だ」と伝えたところ、男に刺されたということです。その後、男は隣接する商業施設「BOSS E・ZOFUKUOKA」の1階エスカレーター付近で、27歳の女性会社員の背中を刃物のようなもので刺しました。■目撃者「（女性が）倒れている姿は見ました。入口付近でうつ伏せになって血は出ていました」女性はドームで行われるコンサートを見るために、岡山県倉敷市から訪れていて、刺した男については「60代くらいで面識はない」と話しているということです。刺された2人は病院に搬送されていて、いずれも意識はあり、会話できる状態だということです。警察によりますと2人を刺した男は身長約160センチで、上下黒い服を着て黒い帽子にメガネをかけ、白いマスクをつけていたということで、刃物のようなものを持ったまま逃走しているとみられています。警察は殺人未遂事件として男の行方を追っています。