ダンスの完コピも？高橋大輔が語る『滑走屋』オーディション、若手スケーターたちの熱量

これまで大旋風をまきおこしている、高橋大輔さんが演出する氷上エンタテインメント「滑走屋」の「第二巻」が2026年3月19日から22日までオーヴィジョンアリーナ福岡で幕をあける。ライターの田中亜紀子さんによる高橋大輔さんの特別インタビューを2回に分けてお届けする。第1回は、大きな話題となったオーディションについて詳しく聞く。

「これがこけたらもうできないと思っていました」

高橋大輔さんがプロデュースする「滑走屋」。国際的なスケーターもアンサンブルの若手スケーターも隔てなく疾走する、複雑なフォーメーションの群舞の圧倒的な迫力で大好評を博した2024年2月、福岡での初演から、2025年3月広島での再演を経て、いよいよ舞台は「第二巻」へ。スケートファンも、そして今までアイスショーを見たことのない方も気軽にきてもらえるような価格と時間の設定。斬新なショーの魅力と共に、プロデューサーを務める高橋大輔さんが自ら国内ローカル試合を視察してスカウトした、原石のような若手スケーターたちのエネルギーにも注目が集まっている。

「初回の時は、これがこけたらもうできないと思ってました。急に決まって時間もなく、いろいろ大変なことにみまわれたけど幕が開けられ、完走できた。公演の後はSNSなどでお客様の反応やコメントを楽しみに待っていたという感じです。

内容に関しては、振り付けの鈴木ゆまさんは、僕が彼女の劇団の公演を見に行って、その疾走感やどんどん展開が変わり、人が入り乱れていくフォーメーションなどをすごくいいと思った方。そういう内容のこれまでにないアイスショーをやってみたいと頼んだので、すばらしいものを作ってくれることは想像できた。そこにプラスされる要素は、スケーターの演技になるので、ショーの経験がない若手選手を多く使うこともあり、どこまでできるか未知数でしたね」（高橋大輔さん。以下同）

2025年3月広島での再演を経て、2026年3月に原点である福岡で第二巻が開幕するが、どんなテーマなのか。

「今回はがらっと内容を変え、新しいものを作ります。おかげさまで滑走屋という箱ごとファンになってくれた方たちもいるし、1回目、再演と素敵なものができた。だからこそ、そこを超えていかないといけない多大なプレッシャーが第二巻を始めるにあたってあります。

今回は『四』がテーマ。『四』の『し』という音は、さまざまな意味があるし、方角も東西南北と四つだし、シーズンも春夏秋冬で四つなど、いろんなものが四つでできている。ショーでは四つの氷柱をイメージし、四つにグループ分けしたりと、『四』をテーマにいろいろ発想を広げていきたい。そこに、前から、こういう雰囲気のものをやってみたいと思っていたドラマやストーリー的ものをあてはめて、まとめていく感じです。僕たち制作側には創造する上での大まかなストーリーはありますが、それはお客様にはお伝えせず、みなさんがそれぞれ感じて、受け取っていただければと思っています」

「白いポスタービジュアル」が意味するもの

今回の公演のポスタービジュアルは白いイメージで、黒の前回とかなり異なる。

「前回は急いでいたこともあり、自分でビジュアルを考えましたが、今回はプロの制作の方に、自分のイメージをいろいろ伝えて作ってもらったんです。白はテーマカラーではなく、氷の空気感やスケートリンクの白という白い世界観。この冷気の中で妖しい人物が、妖しい空気の世界を起こしていく、どんなことが起こるの？というように、いろんなことを想像していただければという思いです」

高橋さんがすべての選曲をして、鈴木ゆまさんが振り付けをするスタイルは同様だ。

「今回はオリエンタルなムードの楽曲を選んでいますが、初回の時の滑走屋のモダンでダークな感じがベースにある。僕が選ぶので、やっぱりダークな世界観になりますね。ゆまさんは初回の後、スケートを始めて、今はバッジテストにも合格する腕前になりました。練習の時など、氷の上の機動力がやはり違います。初回の時はリンク外でマイクをもってコミュニケーションをとっていましたが、今は氷上に一緒にいて、すっとスケーターたちの近くに移動してくれるので話も早いし、スケートの動きも前より把握してくれている。何よりゆまさんの“スケートが楽しい”という気持ちがうれしいですね」

ものすごい熱量のオーディション

そういうテーマなどを決めたうえで、今回は初の試みである、若手スケーターたちの出演オーディションを夏から秋に行い、多くの応募者があった。

「出演者をオーディションで決めることは、一度やってみたかった。毎年やるかはわかりませんが、やってみたらどうなるんだろうという我々のチャレンジと、応募するスケーターの滑走屋への熱量も感じられるのではないかと思いまして。実際やってみたら、ものすごい熱量を感じました。結果的に熱量だけではだめではあるんですけど、そこはやはり制作側としては、ありがたかったですね」

審査は書類審査、映像審査を経て、対面での実技を見る最終審査には約60名が残った。

書類はバッジを持っているかなど基本的な条件。映像審査はそのスケーターが自分をアピールする演技の動画。そして、最終審査の項目は3つ。一つは課題曲を高橋さんと村元さんが踊った動画を2週間ほど前に応募者に送り、本番で各自に踊ってもらうもの。二つ目がフリースタイルの演技。これはスケーターが自ら踊りたいものをみせる。さらにもう一つユニークなフロアでの審査があった。

「フロアで鈴木ゆまさんが振り付けたダンスを30分一緒にやって覚えてもらい、審査で各自踊ってもらったんです。これには理由があって、滑走屋は覚えることが多いですし、その割に準備期間も短いので、それぞれがどれだけ早く覚えられるかを見たかった。早く覚えられれば、それ以降、次のクオリティーに進めるので、覚えの速さという要素を審査のポイントの一つにいれさせてもらいました。

課題曲は2週間前に送った動画の振り付けをやってもらったのですが、どこまで同じステップを踏めているか、どれほど音の解釈ができているのか。リズムがとれているかをみます。本番では全員が同じ動きをするので、同じ曲での動きが見たかったんですね。フリースタイルは自己のアピールということでやっていただくのですが、課題曲とフリーでは全く魅力が違ったり、見え方が違ったり。フリーでは自分の得意なものを自信を持ってやってくれたり、その差というのも見させていただいています。そのうえでこの選手はこういう場面で映えるな、こういう役があうなとかこちらもいろいろ考えられましたね」

60人分の最終審査、3種類の演技を見るのはかなり大変な作業に思われる。

「東と西で約30人ずつだったので、僕たちは大変じゃなくて、とてもおもしろかったですよ。必要なものがすべて見られたんじゃないかと思いますし、あとはリハーサルの合宿で『はじめまして』にならず、その前に顔合わせができるのは今までと違うところ。なんといっても、各スケーターの滑走屋への熱量が感じられたのは、よかったです」

メインとアンサンブルという枠がない

今までの「滑走屋」の公演を見て、こんなに素敵なスケーターが日本にはたくさんいるんだという発見をして、高橋さんの慧眼に驚いたものだが、今回第一陣として発表されたメンバーも、今まで出演していたメンバーに加え、新顔のスケーターが多く、かなり多彩な顔触れに思える。ちなみに第一陣として発表されたメンバーは、高橋さん、村元哉中さん、村上佳菜子さん以外は、前作に出演していたスケーターも含め、すべてがオーディションで出演を勝ち取った強者だという。

「前に出てくれている選手以外は、実はほぼ情報をいれずにまっさらな状況で審査しました。そのままが見たかったので。また、今回は出演者にメインスケーターとアンサンブルスケーターという枠がないんです。本番の中での役割の違いはあったり、柱になるスケーターはいますが。今回のオーディションでは、前回同様スピード感や力強さをベースに、先ほど述べた四の世界観にあう選手を選んだつもりです。演技をみて。このスケーターはこういう場面であいそうだとか、こういう役があうんじゃないかなど、こちらもイメージが膨らんでいきましたね」

「滑走屋」の公演の発想の一つに、過去、高橋さんがW主演した、陸の舞台でのダンス公演「LOVE ON THE FLOOR」があるという。これは高橋さん以外はすべて米国人ダンサーとスケーターが出演した公演だった。

「セリフがなく、踊りで物語を見せていく。あの時は愛がテーマの表現で、メッセージは伝わってくるけど、押しつけがましくなく、ダンスパフォーマンスが物語をひっぱっていくのですごく強さもある。シェリル・バークさんが主演と演出でひっぱっているのと同時に、国際的なトップクラスのアメリカのバックダンサーのみなさんの群舞も説得力があって。あぁいう方たちの演技があるから、ソリストがひきたつというのもあるなと。

滑走屋は、そういう要素がありますが、氷の上の舞台なのでスケートでしか出せないスピード感や表現が絶対ある。スケーターたちと陸のダンスの方の振り付けのコラボで、なるべく新鮮な内容を作りたいと考えています。今年はいろいろな活動があって、本当に楽しい年になっていますが、ここから年末、年明けと全力でぎりぎりまでみんなと一緒に作っていく。大変ですが、物作りは作る過程が一番楽しいので、さらに楽しい時間になると思います」

