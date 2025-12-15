◇陸上◆全国中学駅伝大会 （１４日・滋賀県希望が丘文化公園男子６区間１８キロ、女子５区間１２キロ）

男子の浜松開誠館中で４区の２年生エース・原恭一朗が、区間５位となる９分３３秒の走りで１０人抜きを演じた。チームは３１位だったが、２人の２年生が全国の舞台で健闘した。

最初からトップギアだった。浜松開誠館の原が４区で必死に前を追いかけた。４１位でたすきを受けて２年生エースの闘志に火がついた。「前に人がいたので絶対抜こうと思った。もう少し抜きたかった」。１０人抜きの快走にも、物足りないような口ぶりだった。

３０００メートルの持ちタイムはチームトップの実力者。区間賞には１４秒及ばなかったものの、区間５位の快走を演じた。チームは３１位と一昨年の１３位から大きく後退する中、意地を見せた。

来年１月に広島で行われる都道府県対抗駅伝の中学代表メンバーに選ばれている。出場は流動的だが、「シニアや高校生から学べることはあると思う」と、一流選手と会う機会を楽しみにしている。「来年は（エースが集う）１区を走って、上位でたすきを運んできたい。全中でも活躍したい」。真のエースになって全国の舞台に戻ってくる。

（塩沢 武士）

▽男子 〈１〉木瀬中（群馬）５７分０１秒〈２〉宮崎大淀中（宮崎）５７分３８秒〈３〉成瀬中（神奈川）５７分５２秒㉛浜松開誠館中１時間００分０４秒