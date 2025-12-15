ジムで入念に心身のメンテナンス！株式会社ティーケーピー・河野貴輝社長の休日の過ごし方

不動産オーナーから遊休不動産を大口・割安で仕入れ、会議室や宴会場などに空間を再生、利用者に小口で販売・シェアリングするビジネスを行う。社長を務める河野貴輝氏（53歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

代表取締役社長

河野貴輝

72年、大分県生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、伊藤忠商事為替証券部を経て、日本オンライン証券（現三菱UFJ eスマート証券）設立に参画、イーバンク銀行（現楽天銀行）取締役営業本部長等を歴任。05年８月より現職。経済同友会幹事。「大分トリニータ」取締役で、会社はユニフォームのスポンサー。

ジムに通い、身心をメンテナンス

友人のボクサーに勧められ、ジムに通い出したのは20年以上前でした。なかなか続けられず、他のジムも転々とし、７年前に最初のジムにやっぱり戻ってきました。

もともと体を引き締めたくて通い始めました。記録をつけていますが、しっかりと良いメニューを組んでもらっています。ピーク時から体重は10キロ減りました。最低でも週１回は行くようにしています。

今は定着して、しっかり通っています。変わったメニューもあって、楽しんでいます（笑）。

身体にいいと思うものは、いろんなものにトライしています。鍼・マッサージ・整体・整骨院などにも通ってみたり。効くと聞いたら、行きたくなってしまう。これまでも、ありとあらゆるものに挑んできたかもしれません。片っ端から試しています（笑）。

『レ・ミゼラブル』がきっかけで

あと好きなものとしては、ミュージカルがあります。休日を使って、よく観に行きます。大好き過ぎて、ニューヨークに出張に行ったときには、ブロードウェイでの観劇を日程に組み込みます。ロンドンでも観ますね。

きっかけは、『レ・ミゼラブル』。最初は映画で観て、それから舞台を見て。音楽がとにかく素晴らしい。「オン・マイ・オウン」は最高です。

それから『オペラ座の怪人』、『ファントム』、『エリザベート』、『シカゴ』。『シカゴ』はブロードウェイでは正直ちょっとよくわからないところもあったんですが、米倉涼子さんが東京で出演されたときは字幕がついたので、わかりやすかった。

『モーツァルト！』もいいですね。「星から降る金」、車で聴いています。もうほとんど毎日聴いています。今日も朝から聴いていました。

もともとピアノを４歳からやっていたんです。家にもピアノを置いてあります。だからクラシックも大好きです。オーケストラも聴きます。中学のときは、コントラバスを少しやっていました。

劇団四季はほぼ全部、観ています。中でも『リトルマーメイド』が大好き。地方都市まで観に行きました。

宝塚も好きですよ。俳優さんのサインもたくさんいただいています（笑）。

それと、趣味といえば大河ドラマの舞台巡りでしょうか。『龍馬伝』で高知に行ったのをきっかけに、『真田丸』で上田に、『西郷どん』で鹿児島に、『どうする家康』では三河一向一揆の場所から知多半島まで行きました。

ただ、今年の『べらぼう』は東京なんですよね。もちろん浅草にも行きました。でもやっぱり地方に行きたい。来年は戦国時代ですから、桶狭間あたりに行きたいな、と思っています。

そうそう、会社がスポンサードしている「大分トリニータ」の試合はタイミングさえ合えば、ホームでもアウェイでも観に行きます。ただ月曜は朝から会議なので、日曜日のホームの試合でも最終便で戻ってこないといけないんですが。

これからのキーワードは「再生」

ティーケーピーは、創業20周年を迎えました。気がついたら20年が経っていて、時が経つのは早いなと思っています。ただ、挑戦者であることは変わりません。

それこそ会社が成長して営業利益が１００億円近くなってきて、リスク許容度が高まって、できることがまた変わるな、と感じているんです。20〜30億円でできることとは、やっぱり違いますから。

もっと社会にインパクトを与えることができる。利益も売り上げも上げて、雇用にも貢献して、社会から求められる企業にならないといけないという思いは変わりません。

会社も事業もたしかに大きくなりましたが、もっと大きく会社を成長させた経営者も世の中にはたくさんいます。もっとできるんじゃないか、まだまだやれるんじゃないか、という思いは強いです。しっかりした仕組みをしっかりした形にして、社会に残る企業にしたい。

それこそエルメスは、売上が約2.5兆円で時価総額が約40兆円です。市場に評価される企業ということになると、ブランド力、成長力が問われる。目に見えないものの価値がやっぱり大きいんですよね。

日本のこれからのキーワードは「再生」だと思っているんです。ビルが取り壊されるまでの間、貸会議室として利用したのが、我々の最初の事業でした。

これからは、いかに取り壊さずに、再生するかを考える必要がある。再生することによってできることが、実はたくさんあると思います。

海外でも、工場をオフィスにしたりしていますし、日本でも学校を再利用したりしている。歴史的な建造物を使って、後代に違う形でも残していくというのは、一つ価値のあることかな、と思っています。

生まれ故郷の大分では、別府の上人ヶ浜公園の海浜砂湯を再生し、複合型リゾート施設の「SHONIN PARK」をオープンさせました。別府観光の新名所になっています。

天然の砂風呂、気持ちいいですよ。サウナとはまたちょっと違う、包み込まれるような感覚がある。汗が滝のように出ます。そして源泉掛け流し温泉でさっぱりする。整うレベルが違いますよ（笑）。

社長の月曜日

思いついたことやアイデアを記録するための「ネタ帳」と呼んでいるスケッチブックに、いろんなことを書き込んでいます。やってみたいことを書いたり、ロゴマークを下書きしたり、事業のポイントを整理したり、図にしてみたり。年末年始には、大きなスケッチブックに会社や事業の大きな構想を描いていくんです。それをどんどんまとめて小さくしていく。大きいところから始めないと、こぢんまりしてしまいますから。

「ワインに合う男の料理を追求」メルシャン株式会社・大塚正光社長の休日の過ごし方