½¬¶áÊ¿¤Ø¤ÎÈãÈ½ÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÂ¤È¿¹Ô°Ù¤«¡ÁÅ·°ÂÌç»ö·ï¤ÇÉðÁõÄÃ°µ¤Ë¹³Ì¿¤·¤¿¾·³¤ÎºÛÈ½Æ°²è¡Ö¶ÃØ³¤ÎÎ®½Ð¡×¤ÎÇØ·Ê
¶ÃØ³¤ÎÎ®½Ð±ÇÁü
11·î25Æü¤Ë¡¢YouTube¾å¤Ë6»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÃØ³¤Î±ÇÁü¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£¤«¤é36Ç¯Á°¤Î1989Ç¯¤Ë¡¢ËÌµþ·³¶è½êÂ°¤ÎÂè38½¸ÃÄ·³¤Î»ÊÎá´±¤À¤Ã¤¿½ù¶ÐÀè¾¯¾¤¬¼õ¤±¤¿·³»öºÛÈ½¤Î±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¡£
1989Ç¯6·î4Æü¤Ë¡¢Å·°ÂÌç¹¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤òµá¤á¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬ÉðÎÏÄÃ°µ¤·¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»à¼Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÅ·°ÂÌç»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ë½ÐÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¿Îá¤òµñÀä¤·¤¿¤¿¤á¤Ë·³»öºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤ÎºÛÈ½¤Î±ÇÁü¤À¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Å·°ÂÌç»ö·ï¤ò¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËË´Ì¿¤·¤¿¸â¿Î²Ú»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å·°ÂÌç»ö·ï¤ÎÉðÎÏÄÃ°µ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦²áÄø¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î³µÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè38½¸ÃÄ·³¤Î·³»ö½ÐÆ°¤Ë¤Ï¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¥È¥Ã¥×3¡ÊÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤ÈÉû¼çÀÊ£²Ì¾¤Î¹ç·×3Ì¾¡ËÁ´°÷¤Î½ðÌ¾¤ÎÆþ¤Ã¤¿½Ð·âÌ¿Îá½ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Îûç¾®Ê¿¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¹ñ²È¼çÀÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÌ¾°º«¤¬Âè38½¸ÃÄ·³¤Î½ÐÆ°Ì¿Îá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¤ÇÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤À¤Ã¤¿ìä»çÍÛ¤¬½ðÌ¾¤òµñÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢£³Ì¾¤Î½ðÌ¾¤ÎÂ·¤Ã¤¿Ì¿Îá½ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Àµ¼°¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ë¤è¤ëÌ¿Îá½ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÐÆ°Ì¿Îá¤Ï¸ýÆ¬¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÀµ¼°¤Ê½ÐÆ°Ì¿Îá¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é½ÐÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Ï½ÐÆ°¤òµñÀä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½ÐÆ°Ì¿Îá½ñ¤Ë½ðÌ¾¤òµñÈÝ¤·¤¿ìä»çÍÛÁí½ñµ¤Ï¡¢Ì±¼ç²½¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î°µÅÝÅª¤ÊºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤ÏÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Îûç¾®Ê¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ìä»çÍÛÁí½ñµ¤ÏÅ·°ÂÌç»ö·ï¸å¤Ë¡¢Æ°Íð¤ò»Ù»ý¤·¤ÆÅÞ¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ù¶ÐÀè¾¯¾¤ÎÊÛÌÀ
Å·°ÂÌç»ö·ï¤«¤é2½µ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î1989Ç¯5·î18Æü¤Ë¡¢½ù¶ÐÀè¾¯¾¤ÏÄÌÃÎ¤Ë½¾¤Ã¤ÆËÌµþ·³¶è¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀÊ¤Ç5·î20Æü¤Ë38·³¤òÎ¨¤¤¤ÆËÌµþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ²ü¸·Îá¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡£
Àè¤Ëµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤Ë½ù¶ÐÀè¾¯¾¤ÏÆ±°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ù¶ÐÀè¾¯¾¤¬Æ±°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌ¿Îá½ñ¤ÎÉÔÈ÷¤È¤¤¤¦·Á¼°Åª¤ÊÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¤Ì³¤ÏÅ¨¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë·³»öºîÀï¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶ÛµÞºÒ³²µß½õ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¼£°Â¤òÍð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢·³¿Í¤â½îÌ±¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·³Ââ¤Ï¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÌ±¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö·³Ââ¤Ï¹ñ²È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢½¾¤Ã¤Æ¿ÍÌ±¤òÄÃ°µ¤»¤è¤È¤ÎÌ¿Îá¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÈóÉðÁõ¤ÎÌ±¤ËÈ¯Ë¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿ÍÌ±¤ËÈ¯Ë¤¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÏÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹ºá¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç½°Åª¤Ê»ö·ï¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÊýË¡¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤ä¹ñÌ³±¡Á´ÂÎ²ñµÄ¤¬µÄÏÀ¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¹ñ²È¤¬È¯ÉÛ¤¹¤Ù¤¤Ç¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤ÇÈ¯ÉÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Ï¡¢Éð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¦¤³¤È¡¢¤·¤«¤â½ÅÉð´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñÌ±¤ËÉðÎÏ¤ò¸þ¤±¤ë¹ÔÆ°¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤Èµñ¤ó¤À¡£
Ì¿Îá¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Ë¤Ï¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Î½ÐÀ¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£º¤Æñ¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¸ùÀÓ¤Ç¡¢Ãæ¾¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·³ÆâÉô¤Ç¤Î½ÐÀ¤³¹Æ»¤ò¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì¿Îá¤òµñ¤ó¤À¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤Ï»ÊÎá´±¤«¤é²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½¤Ë°ú¤À¢¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢·³»öºÛÈ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ü¸·Ì¿Îá°ãÈ¿ºá¤À¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò5Ç¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Á´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¿Îá¤òµñÀä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½ù¶ÐÀè¾¯¾¤¬½ÐÆ°¤òµñ¤àÃæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï5·î20Æü¤ËËÌµþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²ü¸·Îá¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Å·°ÂÌç¹¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ü¸·Îá¤ò¼õ¤±¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶ÛµÞ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¡¢½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Ï¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñÂ¦¤¬Æ°¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ê²ò·è¤òÃµ¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¡¢5·î18Æü¤Î²ñµÄ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¸â¿Î²Ú»á¤¬¤³¤ÎºÛÈ½¤ÎÆ°²è¤ò¤É¤³¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ»ØÆ³ÉôÆâ¤Î¤É¤³¤«¤«¤é¡¢º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏ³¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£·³»öºÛÈ½»ñÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÆâÉô¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
½¬¶áÊ¿¤Ï¼«Ê¬¤ËµÕ¤é¤¦¿Í´Ö¤ò¼¡¡¹¤È½ÍÀ¶¤·¤Æ¤¤¿¡£Áê¼¡¤°½ÍÀ¶¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ·³ÆâÉô¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æ°²è¤¬º£¤Ê¤ªÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½¬¶áÊ¿¤Îµ¿¿´°Åµ´¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ãæ¹ñÀ¯¼£¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ò¤á¤°¤ëº®Íð¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹²¤Æ¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Äù¤áÉÕ¤±
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¤Î11·î26Æü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÊÝÌ©¶É¤Î¶ÉÄ¹¤ÎÍûÃû½¡¤ÈÉû¶ÉÄ¹¤Î»Ë±ÑÎ©¤¬Â·¤Ã¤ÆÆ±»þ¤Ë½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿¡£Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÍÀ¶¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ªÏ³±Ì»ö·ï¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é5Æü¸å¤Î11·î30Æü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡Ö·³Ââ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞµ¬Î§¾òÎã¡Ù¤Î¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÊäÂµ¬Äê¡×¤ò¸øÉÛ¤·¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤âÆâÍÆ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¸í¤Ã¤¿À¯¼£Åª¸«²ò¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Î¸øÉ½¡×¡¢¡ÖÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤ÈÇÛÃÖ¤ÎÉÔ½½Ê¬¤Ê¼Â»Ü¡×¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½¬¶áÊ¿¤ËµÕ¤é¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬³°Éô¤ËÏ³¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢¤³¤Î·ï¤Ç¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤ò¤è¤ê¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤¾¤È¶¼¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤ò¤è¤¯¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ëèñ¿½º¥»á¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ¬Äê¤Î²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì±þÀµ¤·¤¤¤È¤ß¤¿¾å¤Ç»ä¤Ê¤ê¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ï4¤Ä¤ÎÃì¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¾å´±¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÈ³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀï»þ¤Î»þ¤Î¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Îµ¬Äê²þÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê¿»þ¤Ç¤â¡¢¸·È³²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
Ê¿»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔÉþ½¾¤¬½ÅÂç¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä¾¤Á¤Ë·³¤«¤é½üÂâ¤µ¤»¤é¤ì¡¢·³»ö¸¡»¡¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ·º»öÁÊÄÉ¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â·º¤Ï½ª¿È·º¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¼çÂÐ¾Ý¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
1¤Ä¤Ï¡¢Ë½Æ°¡¢ÁûÍð¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ÅÂç¤ÊÀ¯¼£»ö·ï¤òÄÃ°µ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¿ÍÆ»À¤äÎÉ¿´¤òÍýÍ³¤ËÈ¯Ë¤¤äÁÝÆ¤ºîÀï¤Î¼Â»Ü¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¿ÍÆ»À¤äÎÉ¿´¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·°ÂÌç»ö·ï¤Ç¤Î½ù¶ÐÀè¾¯¾¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀÊ¸²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢½ÅÍ×Ç¤Ì³¤Î¿ë¹ÔÃæ¤Ë¡¢»Îµ¤¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÌµµö²Ä¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´Ø·¸¤¹¤ë»Ø¼¨¤ò³°Éô¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯º£²ó¤Îµ¬Äê¤Î²þÄê¤Ï·³¾åÁØÉôÆâÉô¤À¤±¤Ç¤ÎÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¡¢³°Éô¤ËÏ³¤é¤¹¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Çº£²ó¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²þÄêÆâÍÆ¤¬èñ¿½º¥»á¤ËÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Â¤ËÈéÆù¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ä¤Ï¤ê²òÊü·³Æâ¤Ë½¬¶áÊ¿¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢µ¬Äê¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢»ö¼ÂÇ§Äê¤Ê¤É¤Î¸¡¾Úºî¶È¤ò°ìÃ¶¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï½èÊ¬¤¬Àè¤Ë²¼¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ¬Î§°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÄä¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢µëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤âÅà·ë¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍºá¤«¤É¤¦¤«¤¬È½Äê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¾å¤«¤éÉÔÉþ½¾¤À¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂç¤¤ÊÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¤ÎÈ½ÃÇ¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ìÀÚµö¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢·³»öºîÀï¤òÎ©°Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾å´±¤¬¹Í¤¨¤¿ºîÀï¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤ä¤êÊý¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¾å´±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÉþ½¾¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³Æâ¤Ç¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÌ½¾Ê¢ÇØ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿·³¿Í¤Î»Ò¶¡¡¢Â¹¡¢·»Äï»ÐËå¤Ê¤É¤Î¶á¿Æ¼Ô¤Ï¡¢»Î´±³Ø¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ä·³Ââ¤Ø¤ÎÆþÂâ¤ò±Êµ×¤Ë¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢·³¿Í¤Î²È·Ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î²È·Ï¤ÇÃ¯¤«¤¬¾å´±¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î²È·Ï¤Î·³¿Í¤ÏÁ´¤Æ¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤â·³Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¬Äê¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿¤ËÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï½¾¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¤Ç¤ÏÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤¬¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³Æâ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅ·°ÂÌç»ö·ï¤ÎºÛÈ½Æ°²è¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Îã¤Î¤¦¤Á¤Ç¤â¡¢½¬¶áÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤¬¤¿¤¤»ö·ï¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌ±½°¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì±½°¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÃû¸õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Å·°ÂÌç»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬¹ñÌ±¤Ë½Æ¤ò¸þ¤±¤ÆÃÆ°µ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ÎÈ¯À¸¤¬º£¸å¤¢¤ê¤¦¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¦»ºÅÞÃæ±û¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
½¬¶áÊ¿¤Îµ¿¿´°Åµ´¤Ë³°¤Ë»«¤±¸ý¤òµá¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¤³¤Î½ù¶ÐÀè¾¯¾¤ÎºÛÈ½Æ°²è¤Ï¡¢VPN¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥Èµ¬À©¤òÆÍÇË¤·¤Æ³¤³°¤Î¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì©¤«¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£Å·°ÂÌç»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤Ë²òÊü·³¤¬½Æ¤ò¸þ¤±¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ËÄñ¹³¤·¤ÆÀµÏÀ¤òÅÇ¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì½èÊ¬¤µ¤ì¤¿Í¦´º¤Ê»ÊÎá´±¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Î¸ý¤«¤é¥Ò¥½¥Ò¥½ÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
·ÐºÑ¾õ¶·¤Î°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡¢¤È¤ê¤ï¤±½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÅÙ¤ÏÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢À¯¸¢°Ý»ý¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¯ÊÑ¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
À¯ÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉÔËþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÉÔËþ¤¬ÂÎÀ©ÊÑ³×¤òµá¤á¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔËþ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤ÎÂÎÀ©¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ë¡£º£¤Î´Æ»ë¹ñ²ÈÃæ¹ñ¤Ç¡¢¸½ÂÎÀ©¤ËÂå¤ï¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏËö´ü¾É¾õ¤òÄè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ¤Ë¤â¹ñ³°¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó¤Èº®Íð¤ÈÌµÍÑ¤ÊÂÐÎ©¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤·¤¿¤¤Í¶°ø¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ÇÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤Ï·üÇ°¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¤ÎË½Áö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬·³»ö¿¯¹¶¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÈ¯¸À¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¸£À©¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤«¤éÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¹â»ÔÈ¯¸À¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¿Ê¤ß¤¿¤¤Æ»¤òÂç¤¤¤Ë¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²æ¤¬¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¤Î°ÛÍÍ¤ÊÈ¿±þ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ËÍ¾·×¤ÊÆ°¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ËÀµ¤·¤¯ÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛEVÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡ÖBYD¡×¤¬ÂèÆó¤Î¹±Âç½¸ÃÄ¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Á¼«¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÄÙ¤·Â³¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È¼çÆ³¤ÎÄ¶²á¾êÀ¸»º¤ÎÃÇËöËâ
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛEVÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡ÖBYD¡×¤¬ÂèÆó¤Î¹±Âç½¸ÃÄ¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Á¼«¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÄÙ¤·Â³¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È¼çÆ³¤ÎÄ¶²á¾êÀ¸»º¤ÎÃÇËöËâ